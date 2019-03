Le budget fédéral contiendra une enveloppe pour la formation continue

Le gouvernement de Justin Trudeau compte financer la formation continue et le perfectionnement professionnel, a appris CBC News. Cette mesure sera incluse dans le budget qui sera déposé mardi .

Un texte de David Cochrane, CBC News

Les détails spécifiques concernant ce nouveau programme de financement fédéral n’ont pas été dévoilés, mais deux sources gouvernementales ont indiqué à CBC qu'Ottawa se baserait sur un modèle déjà existant à Singapour.

Il s’agit du programme SkillsFuture. Ce système permet aux citoyens d’ouvrir un compte personnalisé dans lequel le gouvernement dépose d’emblée 500 $. À ce montant de base peuvent s'ajouter des sommes complémentaires de manière périodique.

Les citoyens doivent utiliser le crédit qui leur est octroyé pour payer des cours ou de la formation qui figurent sur une liste prédéterminée par le gouvernement.

Le ministre des Finances canadien, Bill Morneau, a vaguement évoqué jeudi ce programme que son gouvernement souhaite mettre sur pied, tandis qu’il prenait part à un événement prébudgétaire dans une cordonnerie de Toronto.

La propriétaire du commerce de la rue Kensington a évoqué le fait qu’elle avait dû s’absenter à ses frais de son ancien travail pour suivre une formation en cordonnerie.

« C’est ce à quoi nous penserons en déposant notre budget cette année », a affirmé Bill Morneau, en référence à l'histoire de la femme.

« Comment aider les Canadiens à avoir plus de temps libre? Comment s’assurer qu’ils continuent d’avancer alors qu’ils s’absentent du travail? Et comment paient-ils pour leur formation? »

Les deux sources gouvernementales interrogées par CBC n’ont pas pu dire si le financement du programme canadien serait similaire à son pendant singapourien.

Le perfectionnement professionnel et la formation continue seront des thèmes centraux du budget, en plus du logement abordable, du soutien aux aînés et du programme national d’assurance-médicaments.

Le budget déposé mardi sera le dernier du gouvernement libéral avant les élections, qui auront lieu en octobre prochain.