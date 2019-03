Un bon défi pour les Anciens Canadiens de Montréal

Ils ont quitté Montréal tôt jeudi matin, pour disputer un premier match en soirée à Brooks, dans le sud de l’Alberta. Vendredi, ils visiteront le nord-est de la province pour un match à Lac-la-Biche.

Samedi soir, les Anciens Canadiens de Montréal affronteront les Legends de Drayton Valley, au sud-ouest d’Edmonton. Ils termineront leur périple albertain avec le match organisé par l'ACFA de Centralta, dimanche après-midi à Saint-Albert.

C’est souvent comme ça quand on part en tournée, la pire journée c’est la première, elle est longue. Marc-André Bergeron, Anciens Canadiens de Montréal

Marc-André Bergeron a passé une saison avec les Canadiens. Photo : La Presse canadienne / AP Photo/Gregory Smith

À 38 ans, Marc-André Bergeron est le plus jeune joueur de la formation des Anciens Canadiens à faire le voyage en Alberta.

Il admet que même si l’intensité d’un match des anciens n’est pas aussi grande que celle d’un match de la LNH, après quatre parties en autant de jours, les joueurs sont épuisés quand ils rentrent à la maison.

L'équipe joue environ 40 parties par hiver, la majorité dans différentes régions du Québec. Il n'est cependant pas rare de la voir dans l'ouest; plus tôt cette année, elle a joué en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan.

Les anciens du tricolore ne savent jamais à qui ils auront affaire quand ils sautent sur la patinoire. Ils adaptent donc leur jeu en fonction du calibre de leurs adversaires.

Tout le monde espère nous battre , mentionne le défenseur qui a aussi porté les couleurs des Oilers pendant quatre saisons. Parfois, on doit trouver une vitesse supplémentaire pour remporter le match.

En deux saisons, l’ex-numéro 47 n’a jamais perdu contre une équipe de la communauté. Sa seule défaite, c’était contre une équipe d’anciens des Maple Leafs de Toronto.

Il se souvient cependant d’un match plus difficile.

Pour jouer contre nous, les joueurs doivent avoir au minimum 35 ans. Nous avons affronté une équipe formée d’anciens joueurs des Axemen de l’Université d’Acadia; ils avaient tous de 36 à 38 ans. Après deux périodes, on perdait 4-3, on a finalement gagné 7-5. C’est le match où on a le plus forcé.

Quand les équipes sont moins fortes, les anciens se permettent de faire plus de blagues sur la patinoire, car les anciens sont là pour jouer au hockey, mais aussi pour donner un spectacle.

Formation des Anciens Canadiens de Montréal pour les quatre matchs en Alberta Richard Sévigny, gardien, 61 ans

Patrice Brisebois, défenseur, 48 ans

Marc-André Bergeron, défenseur, 38 ans

Pierre Dagenais, attaquant, 41 ans

Oleg Petrov, attaquant, 47 ans

Chris Nilan, attaquant, 61 ans

Glen Metropolit, attaquant, 44 ans

Jesse Bélanger, attaquant, 49 ans

John Leclair, attaquant, 49 ans

Keith Acton, attaquant, 60 ans

Steve Shutt, entraîneur

300 $, c’est bien peu pour vivre son rêve de jeunesse

Denis Fontaine fait partie de la formation qui affrontera les Anciens Canadiens, dimanche. Il n’a pas hésité, dès qu’il a vu qu’on recrutait des joueurs pour le match, il s’est inscrit. Pour lui, les 300 $ de l’inscription représentaient bien peu d’argent pour vivre un rêve de jeunesse.

Il aurait aussi pu payer 1000 $ pour jouer avec les Canadiens, plutôt que contre eux.

Je trouvais ça un peu cher, mais à quelques jours de l’événement, je regrette de ne pas l’avoir fait. Denis Fontaine

Denis Fontaine fera partie de la formation qui affronte les Anciens Canadiens Photo : Denis Fontaine

Denis Fontaine est originaire de l’Abitibi, mais habite en Alberta depuis plus de 30 ans. Sa passion pour les Canadiens de Montréal, il l’a traînée dans ses valises, comme l’ont fait de nombreux Québécois maintenant établis dans l’ouest du pays.

J’aime beaucoup les Oilers et je les encourage tout le temps, sauf quand ils affrontent Montréal , dit-il en riant.

Il ne connaît que deux joueurs de son équipe, mais connaît tous ses adversaires, une situation assez unique pour un joueur de hockey.

Selon lui, c’est en partie ce qui donne l’avantage aux Anciens Canadiens. Non seulement ce sont tous des anciens de la LNH, mais ils se connaissent bien et ils sont habitués de jouer ensemble.

Je peux imaginer que nous serons comme des enfants sur la patinoire, excités à l’idée d’affronter certaines de nos idoles. Je sais qu’eux seront patients avec la rondelle.

Denis Fontaine réalisera un rêve seulement en sautant sur la même patinoire que certaines de ses idoles comme John Leclair, Chris Nilan ou Richard Sévigny.

Il réaliserait un deuxième rêve s’il réussissait à inscrire un but contre le gardien Richard Sévigny, qu’il a déjà côtoyé dans une école de hockey, quand il était plus jeune.

Un retour en Alberta

Marc-André Bergeron a disputé les quatre premières saisons de sa carrière avec les Oilers. Photo : Getty Images / Dave Sandford

Marc-André Bergeron reviendra en Alberta pour la première fois depuis qu’il a pris sa retraite de la LNH. Son dernier match à Edmonton, il l’a disputé le 29 mars 2009. Il portait alors les couleurs du Wild du Minnesota.

Celui qui est reconnu pour son puissant lancer frappé a passé quatre saisons avec les Oilers, de 2002 à 2007. Il a aussi joué pour les Islanders, les Ducks, le Lightning, les Hurricanes et les Canadiens.

Il admet qu’Edmonton occupera toujours une place spéciale pour lui.

Ce sont les Oilers qui m’ont offert ma première chance, j’en serai toujours reconnaissant. C'est encore une de mes équipes favorites. Marc-André Bergeron, Anciens Canadiens de Montréal

Bergeron n’a jamais été repêché, c’est comme agent libre qu’il a abouti à Edmonton. Il a marqué 33 buts et ajouté 55 aides en 189 matchs dans l’uniforme des Oilers. Il a aussi disputé 19 rencontres en séries éliminatoires durant lesquelles il a récolté deux buts et deux aides.

Il n’a passé qu’une saison à Montréal, en 2009-2010. Il avait inscrit 13 buts et 21 aides en 60 parties. En 19 matchs de séries éliminatoires cette année-là, il avait récolté deux buts et quatre aides.

Le match à Saint-Albert débute à 14 h.