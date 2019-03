Facebook perd deux dirigeants

Chris Cox et et Chris Daniels, deux haut-gradés de Facebook, ont annoncé séparément jeudi qu'ils quittent l'entreprise.

Le chef de produit de Facebook, Chris Cox, est considéré comme l’un des plus proches collaborateurs du PDG Mark Zuckerberg.

Il a été l’un des tout premiers ingénieurs de Facebook à son arrivée dans l’entreprise, en 2005. Il a notamment contribué à concevoir le fil d’actualités, qui est depuis devenu l’une des fonctionnalités centrales du réseau social.

« Pour plus d’une décennie, j’ai partagé un message auquel Mark et moi avons toujours cru : l’histoire des médias sociaux n’est pas encore écrite et ses effets ne sont pas neutres », a écrit M. Cox dans une note interne distribuée aux employés, rapporte le New York Times.

« En tant que bâtisseurs [de Facebook], nous devons tenter d’en comprendre ses conséquences – les bonnes comme les mauvaises – et travailler à l’orienter vers le positif, vers le bien. C’est notre plus grande responsabilité. »

« Chris [Cox] m’avait fait part de son désir de faire autre chose depuis quelques années, a indiqué Mark Zuckerberg dans un message public (Nouvelle fenêtre) adressé aux employés de Facebook. Mais nous avions trop de choses à accomplir après 2016, alors il est resté pour nous aider à régler ces problèmes et pour tracer une trajectoire pour l’avenir de notre famille d’applications. »

« Chris [Cox] me manquera beaucoup, mais je suis surtout profondément reconnaissant pour tout ce qu’il a fait pour bâtir cet endroit et servir notre communauté », a ajouté le PDG de Facebook.

Le directeur de WhatApp quitte

Chris Daniels, le directeur de WhatsApp, a également annoncé son départ jeudi. Il était aux commandes du service de messagerie depuis le départ de ses deux fondateurs, Jan Koum et Brian Acton, respectivement en 2018 et en 2017.

« Chris [Daniels] est un homme de principes et l’un des penseurs d’affaires les plus transparents que j’ai rencontré et la diversité des défis qu’il nous a aidé à traverser est impressionnante, a indiqué Mark Zuckerberg. J’ai beaucoup aimé travailler avec [lui] et je suis certain qu’il accomplira de grandes choses dans ce qu’il choisira d’affronter dans l’avenir. »

Ces départs surviennent une semaine après que Mark Zuckerberg a annoncé des changements majeurs à venir pour Facebook. Le réseau social misera dans les prochaines années sur le chiffrement, les cercles de contacts restreints et plus privés, et sur l’éphémérité des contenus.

Avec les informations de The New York Times, CNN et The Chicago Tribune.