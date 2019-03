Chasse et pêche : 19 emplois abolis par la fermeture de bureaux du ministère de l'Environnement

Dix-neuf bureaux du ministère de l'Environnement de la Saskatchewan seront fermés au public à compter du printemps. Le sous-ministre adjoint au ministère de l'Environnement, Kevin Murphy, a confirmé 19 pertes d'emploi pour les employés du service à la clientèle. Seize travaillent à temps partiel et trois à temps plein.

Si les services dans la plupart des bureaux ne seront plus disponibles à partir du 14 mai, la date de fermeture de certains des bureaux peut varier entre le 2 avril et le 1er octobre.

Les communautés qui ne seront plus desservies sont : Assiniboia, Big River, Buffalo Narrows, Estevan, Humboldt, Île-à-la-Crosse, Kindersley, Leader, Lloydminster, Maple Creek, Moose Jaw, Outlook, Pinehouse, Preeceville, Shaunavon, Southend, Spiritwood, Wadena et Weyburn.

À l'heure actuelle, dix de ces bureaux ne sont actuellement ouverts que deux jours par semaine. Le gouvernement ajoute que des agents de conservation continueront de travailler dans les bureaux dans les communautés touchées si un citoyen nécessite une aide. Par contre, pour une demande de permis, l'agent de conservation redirigera la personne vers un des bureaux ouverts ou vers les services en ligne.

D'ailleurs, la population est invitée à utiliser les services électroniques de HAL, qui est le système de distribution provincial de permis de chasse et pêche, de se renseigner auprès des vendeurs de licence privés ou de l'un des 13 bureaux qui offrent des services au comptoir.

Selon le ministère de l’Environnement, plus de 409 000 permis de chasse et pêche ont été vendus dans la province en 2018 et les ventes dans les 19 bureaux concernés ont représenté environ 2 % de tous les permis vendus en Saskatchewan.