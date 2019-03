Le Vol du colibri veut devenir un CPE

C'est une demande que la coordonnatrice générale, France Caouette, a formulée jeudi, en conférence de presse.

2500 places doivent être développées sous peu dans la province par le ministère de la Famille. Pour l'instant, Québec n'octroie aucune subvention à cette garderie.

Depuis son ouverture, la Coopérative du Vol du colibri a toujours voulu être reconnue comme un CPE, mais à chaque fois que des places étaient disponibles via le ministère de la Famille, elles ont toujours été réservées à de nouvelles places.

Nous avons fondé la Coopérative en 2009 dans l'objectif d'être un CPE , affirme Mme Caouette.

France Caouette, coordonnatrice du Vol du colibri. Photo : Radio-Canada / Piel Côté

En 2009, il y avait trop de places manquantes, donc nous avons quand même lancé le service, mais nous n'avons jamais pu obtenir la reconnaissance d'un CPE.

Plusieurs avantages à devenir un CPE

France Caouette croit que les avantages d'être reconnu comme un CPE sont nombreux.

Pour les employés, il y aurait une amélioration des conditions de travail. Il peut y avoir un écart salarial entre 10 et 15 %, sans compter l'absence d'un fonds de pension et d'assurances collectives , détaille-t-elle.

Quant aux enfants, la mise sur pied d'un CPE permettrait d'offrir davantage de services aux enfants à besoins particuliers.