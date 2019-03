Plus de patrouilles communautaires pour contrer la hausse de la criminalité à Saint-Boniface

L'objectif est de recruter plus de bénévoles pour multiplier les patrouilles pédestres et à vélo dans le quartier, selon Marion Willis, présidente de Saint-Boniface Street Links, un organisme à but non lucratif qui oeuvre auprès des personnes toxicomanes et sans-abri dans le quartier.

Mais ces groupes d'habitants patrouilleurs sont-ils vraiment efficaces?

Mitch Bourbonnière, travailleur social à Ogijiita Pimatiswin Kinamatwin, un organisme venant en aide aux jeunes autochtones marginalisés et à leurs familles Photo : Radio-Canada

Mitch Bourbonnière est activiste communautaire et l'un des membres fondateurs du groupe de patrouille Bear Clan au centre-ville de Winnipeg. Selon lui, il n'y a pas de doute : les rondes faites par les patrouilleurs de quartiers contribuent à lutter contre la criminalité.

« On dit que nous sommes les yeux et les oreilles de la police. Je pense aussi que les gens qui veulent commettre des forfaits pensent à deux fois lorsqu’ils voient les patrouilleurs », affirme-t-il. Selon lui, ce n'est pas un hasard s'il y a de plus en plus de patrouilles de quartier à Winnipeg.

La police témoin de l'efficacité des patrouilles

Le porte-parole de la police de Winnipeg, le sergent Rob Carver, pense aussi que les patrouilles communautaires sont bénéfiques. Il affirme que les autorités policières voient leur efficacité dans divers quartiers de la capitale manitobaine.

En plus d'accroître le sentiment de sécurité chez les Winnipégois, les patrouilleurs ont un rôle positif dans les communautés.

Rob Carver, porte-parole de la police de Winnipeg. Photo : Radio-Canada

« Ils nous informent, par exemple, lorsqu'ils voient un individu suspect. Ils ont aussi une relation plus poussée avec la communauté que ne pourraient l'avoir des policiers. Tout cela est positif et je pense que c'est une bonne chose. »

Marion Willis est du même avis. Selon elle, la présence de patrouilleurs dans les rues dissuade les potentiels malfaiteurs qui se savent surveillés.

« On sait, grâce à nos patrouilles, les maisons à Saint-Boniface où il y a des problèmes de drogues et on y concentre nos efforts. Les gens sont dès lors intimidés par nos équipes car ils savent que lorsqu'elles quittent les lieux, la police vient et que si celle-ci part, nos équipes prennent le relais », argue-t-elle.

Les patrouilles communautaires permettent également de localiser les endroits névralgiques. À Saint-Boniface, les patrouilleurs de Street Links connaissent des endroits sensibles dans le quartier. « Ils savent qui habitent dans ces maisons et ce qui s'y déroule. C'est une bonne façon d'aider la police », mentionne-t-elle.

La directrice de Street Links, Marion Willis Photo : Radio-Canada / Holly Caruk

C'est pourquoi elle estime que c'est essentiel d'étendre la portée des rondes des bénévoles de Saint-Boniface Street Links, d’autant plus que Marion Willis s'attend à un été « chaud » en termes de hausse de la criminalité dans toute la ville. « La meilleure façon de résoudre le problème, c'est d'opter pour une approche proactive. Nous avons besoin de plus de bénévoles », lance-t-elle. L'organisme recherche, par conséquent, une trentaine de bénévoles supplémentaires pour des patrouilles à vélo.

La mobilisation de tous

Mardi, la présidente de Saint-Boniface Street Links a participé à l'assemblée générale annuelle de l'Association des résidents du Vieux Saint-Boniface et discuté avec ses membres. Elle affirme que son organisme pourrait, par exemple, profiter du réseau de l'ARVSB pour recruter plus de bénévoles.

Elle souhaite aussi, en partenariat avec l'association et d'autres organismes de Saint-Boniface, organiser une conférence sur la crise de la méthamphétamine. Cette drogue dure est mise en cause dans la montée de la criminalité.

Une telle rencontre permettra, dit-elle, de sensibiliser les gens à ce fléau et aussi de parler de la prévention. Marion Willis ajoute que Street Links collabore aussi Norwood Grove Biz, qui aide son organisme à recruter plus de bénévoles. « Personne, ni nous ni la police, pouvons résoudre le problème seul, mais je pense qu'ensemble, nous pourrons faire la différence », espère-t-elle.