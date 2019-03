Air Canada maintiendra les Boeing 737 MAX au sol pour au moins trois semaines

Air Canada a pris la décision d'annuler tous les vols prévus à bord des Boeing 737 MAX jusqu'au 4 avril, au plus tôt : c'est ce qu'indique le président et directeur général du transporteur, Calin Rovinescu, dans une lettre qu'il a fait parvenir jeudi à ses employés.

« Bien que nous n'avons aucune façon de savoir quel sera le résultat final ni combien de temps ces appareils seront cloués au sol, pour l'instant nous annulons tous les vols de notre flotte de Boeing 737 MAX pour les trois semaines à venir », affirme le PDG d'Air Canada.

« Nous continuerons à modifier notre plan et demeurerons en contact avec vous ainsi qu'avec nos clients », écrit Calin Rovinescu.

Le transport aérien est perturbé à l'échelle mondiale depuis l'écrasement d'un Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines dimanche, une tragédie qui a fait 157 morts. Mercredi, la décision du gouvernement canadien de fermer le ciel à ces appareils a obligé Air Canada à suspendre toutes les opérations en lien avec ce type d'appareil.

« Nous avions anticipé cette situation et travaillions depuis le début de la semaine à nos plans d'urgence, écrit encore M. Rovinescu, qui précise que « ce ne sera pas simple de venir en aide aux clients touchés par cette situation ».

Du fait qu'Air Canada a dû immobiliser sur-le-champ ses 24 Boeing 737 MAX, il lui faut maintenant trouver des solutions de rechange. Ces solutions consistent à prolonger l'utilisation d'appareils dont elle comptait se départir et à annuler des opérations de maintenance non reliées à la sécurité telles que de la peinture ou de l'installation de wi-fi. Certaines routes sont aussi suspendues.

Des décisions successives

Au lendemain de l'accident d'Ethiopian Airlines, la Chine, l'Indonésie et la Corée du Sud, ainsi que les compagnies Ethiopian Airlines et Cayman Airways, avaient décidé de garder au sol, jusqu'à nouvel ordre, leurs 737 MAX 8. Une décision que le Canada avait choisi de ne pas imiter, le ministre des Transports Marc Garneau la trouvant alors prématurée. Puis, mardi, ce fut au tour de nombreux pays d'Europe d'interdire de vol ces avions.

La décision du Canada et, peu de temps après, des États-Unis de renoncer à utiliser les Boeing 737 MAX est survenue mercredi.

Dans la lettre envoyée à ses employés, le PDG d'Air Canada affirme avoir été en étroit contact avec Boeing et Transports Canada ces trois derniers jours. « Et c'est pourquoi quand Transports Canada a découvert de nouvelles informations hier [mercredi], nous avons soutenu entièrement de la décision de fermer temporairement l'espace aérien du Canada aux Boeing 737 MAX [...] », écrit M. Rovinescu.

Calin Rovinescu affirme qu'en raison de la similarité entre l'écrasement du Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines et celui d'un autre de ces avions en Indonésie, cinq mois plus tôt, « certains organismes de régulation ont pris la décision de clouer au sol ces appareils en dépit du fait qu'ils ne disposaient d'aucune donnée réelle ou information confirmée ».

Priorité aux clients qui voyagent dans les 72 heures

Sur le site Internet d'Air Canada, on peut lire que le transporteur « a mis en place des politiques sur les annulations et les modifications de réservations, qui permettent aux clients touchés de faire annuler les frais complètement. Nous nous efforçons de modifier les réservations des clients touchés le plus rapidement possible ».

« La priorité sera accordée aux clients qui voyagent dans les 72 prochaines heures », est-il spécifié sur le site Internet.

Jusqu'à 12 000 passagers, clients d'Air Canada, montaient à bord de Boeing 737 MAX qui assuraient des vols à destination du Mexique, des Antilles, d'Hawaï, ainsi que du Canada atlantique à destination de l'aéroport de Heathrow, à Londres.