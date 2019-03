Entre plaisir et performance : l’envers d’une compétition de danse

« Performer » sur une scène, pour gagner, se dépasser ou s'amuser : voilà un mot omniprésent chez les participants de l'événement Hit The Floor. Qu'ils soient professeurs, parents ou danseurs, ils l'utilisent pour caractériser l'expérience qui se déroule à Gatineau jusqu'au 17 mars.

Que ce soit par plaisir ou pour la compétition, la performance est au coeur des discussions au Centre des congrès du Hilton Lac-Leamy, rempli au maximum de sa capacité le temps d’une fin de semaine rythmée. Du 14 au 17 mars, les quelque 3000 danseurs qui participent au sixième Hit The Floor de Gatineau se produiront sur la scène devant des juges de renommée internationale.

C’est une immense scène, il y a beaucoup de gens ici, mais c’est ce qui fait aussi que c’est une expérience enrichissante. Nicolas Bégin, directeur et fondateur de l'événement Hit The Floor

Nicolas Bégin, directeur et fondateur de l'événement de danse Hit The Floor Photo : Radio-Canada / Christelle D'Amours

L’objectif ultime est de se distinguer parmi les 875 chorégraphies qui seront présentées.

Quant au niveau de compétition, il est élevé selon Nicolas Bégin, directeur et fondateur de l’événement. Les gens viennent ici parce qu’ils savent que les meilleurs vont être ici. Si tu veux vraiment savoir où tu te situes, bien, il faut que tu viennes à Hit The Floor , affirme-t-il.

La compétition, les jeunes prennent vraiment ça au sérieux parce qu’ils travaillent toute l’année pour performer 3 minutes , ajoute M. Bégin.

La troupe de danse The Frenchies se prépare à monter sur la scène Hit The Floor 2019 Photo : Radio-Canada / Christelle D'Amours

À lire aussi : Dans les coulisses de Hit The Floor

Gérer les enfants, mais aussi les parents

Dans une compétition de danse, l’électricité dans l'air est presque palpable. Selon Kiara Lepage, professeure au Studio de danse Footsteps, l’esprit compétitif se transmet aussi à l’entourage des danseurs. Elle soutient que chaque studio de danse a son lot de dance moms et de dance dads un peu trop motivés , mentionne-t-elle. C’est quelqu’un qui pousse l’enfant à danser plus que l’enfant ne le voudrait.

Kiara Lepage prépare ses élèves avant de monter sur scène Photo : Radio-Canada / Christelle D'Amours

C’est normal, ça vient avec , ajoute la professeure en riant.

Il lui faut donc assurer une gestion des attentes auprès des parents, mais aussi des enfants, en demeurant le plus réaliste possible. En sept années d’enseignement, Kiara Lepage dit avoir appris à prendre du recul pour concentrer ses énergies sur les enfants d’abord.

Dans une compétition comme Hit The Floor, Mme Lepage essaie de trouver l’équilibre entre encadrer et motiver ses troupes. Il faut leur rappeler que la compétition est forte, qu’on ne peut pas tenir pour acquis qu’on est bons : on doit vraiment travailler , concède celle qui y voit toutefois une occasion d’apprendre, autant pour les élèves que pour les écoles de danse. Ça nous permet de faire des comparaisons d’une belle façon, puis ça pousse les professeurs à sortir de leur zone de confort.

La professeure Kiara Lepage s'assure que les costumes de ses jeunes danseurs soient bien ajustés. Photo : Radio-Canada / Christelle D'Amours

Encourager et accompagner

Comme parent, c’est excitant de voir nos enfants performer , explique Geneviève Boutot, dance mom assumée. C’est le fun de les voir se développer, avoir du plaisir aussi.

Geneviève Boutot forte fièrement sa veste en support à sa fille Photo : Radio-Canada / Christelle D'Amours

Sa fille Daphné danse de façon compétitive depuis quatre ans, ce qui l’a poussée à se questionner sur son rôle. Pour Mme Boutot, il en va de la responsabilité des parents d’accompagner les enfants non seulement dans toute leur année de danse, mais aussi avant les compétitions.

Il faut essayer d’enlever un petit peu du stress qu’ils peuvent avoir pour les aider à continuer, puis à performer. Geneviève Boutot, maman d'une participante

La mère se réjouit d’ailleurs de constater que dans les événements de danse, les gens s’encouragent entre groupes, entre danseurs et entre écoles. C’est une compétition, mais c’est aussi une bonne entraide entre tout le monde , soutient Geneviève Boutot.

Geneviève Boutot, maman d'une participante à l'événement Hit The Floor 2019 Photo : Radio-Canada / Christelle D'Amours

Au moment de briller

Avant de monter sur scène, Daphné Cardinal bouge les doigts pour l’aider à se calmer. Son truc? Je pratique ma danse, puis je ne regarde pas les autres avant moi , confie la participante.

J’aime ça, avoir des prix, puis des médailles et des trophées. Daphné Cardinal, participante à Hit The Floor 2019

Daphné Cardinal avoue être nerveuse avant une compétition de danse Photo : Radio-Canada / Christelle D'Amours

Je me sens un peu stressée , avoue-t-elle, alors qu’elle s’apprête à présenter une chorégraphie avec son groupe The Frenchies. Ce qui l’angoisse le plus, c’est l’idée de rater un mouvement.

La jeune danseuse participe pour la quatrième fois au grand rassemblement gatinois, et se réjouit de pouvoir danser avec ses amis au son de la musique hip-hop francophone. Elle rêve toutefois que son passage à Hit The Floor 2019 soit récompensé d'une médaille dorée.