Incitation à la haine envers les musulmans : le juge conclut à une blague

Le juge Christian Boulet conclut que les « propos irréfléchis et dérisoires » qu’a tenus Nicolas Thériault sur Internet constituent « une blague de très mauvais goût » et non un message incitant à la haine.

Le 22 décembre 2017, Nicolas Thériault navigue sur son compte Facebook lorsqu’il reçoit, en l’espace de quelques minutes, deux publicités non sollicitées de Google vantant les mérites de son assistant vocal Google Home.

Après réception de la première publicité, il écrit sur sa page Facebook un message invitant Google à lui « pomper les testicules » (traduction libre de : « Hey google, why dont you pump on my balzzzzz [sic] »).

Arrestation

Vingt minutes plus tard, Nicolas Thériault reçoit une seconde publicité. Il s’adresse à nouveau au célèbre moteur de recherche, cette fois en l’invitant à préparer une attaque terroriste contre une mosquée : « Hey google, lets plan a terrorist attack on a mosqq [sic] ».

Alerté de la publication de ce message par la GRC, le Service de police de la Ville de Québec procède à l’arrestation de Nicolas Thériault le jour même de la publication.

Le lendemain, l’homme dans la quarantaine est accusé de menaces de mort et d’incitation à la haine envers la communauté musulmane.

L’accusation de menaces de mort a été abandonnée après que la Couronne a concédé que la preuve ne supportait pas un verdict de culpabilité. La poursuite demeurait néanmoins convaincue que le message publié par Nicolas Thériault constitue de l’incitation à la haine.

Nicolas Thériault a affirmé qu’il n’avait pas en tête l’attaque perpétrée contre le Centre culturel islamique de Québec lorsqu’il a écrit son message. Photo : La Presse canadienne / Francis Vachon

Étourderie

Le juge n’est toutefois pas du même avis. Selon lui, le contexte et les circonstances entourant la déclaration du défendant ainsi que son destinataire, Google, ne permettent pas de conclure à l’expression d’un sentiment de haine à l’égard des musulmans.

« J’ai un doute raisonnable que cette communication interpellante [sic] et inappropriée exprimait la haine, et ce, même si dans son étourderie, le défendeur a publié cette réponse à Google sur son Facebook, la rendant ainsi accessible à de nombreuses personnes », écrit Christian Boulet dans sa décision.

Par conséquent, il acquitte Nicolas Thériault des deux chefs d’accusation portés contre lui.

« J’aime tout le monde »

Le principal intéressé s’est adressé aux médias après le prononcé du verdict. Il dit regretter sa blague et n’entretenir aucune haine à l’égard de quelque groupe que ce soit. Thériault reconnaît néanmoins ne pas porter les religions dans son cœur.

« Moi, j'aime beaucoup tout le monde. Je travaille avec des Arabes aussi à l'hôtel Delta, puis on a bien du fun ensemble, mais c'est sûr que je n'aime pas les religions, j'ai développé un peu une aversion pour toutes les religions dans le fond, un peu, parce que je n'aime pas ça, tout simplement », confie-t-il.

Nicolas Thériault affirme qu’il faut dénoncer toute forme de terrorisme, sans distinction, qu’il soit islamiste, d’extrême droite ou autre.

Avec la collaboration de Yannick Bergeron