Un premier forum touristique régional à Saguenay

Près de 200 personnes qui gravitent autour du milieu touristique d'ici et d'ailleurs seront réunies pour prendre part à des conférences et à des ateliers visant à promouvoir l’industrie.

Une délégation de la Norvège passera la semaine au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L'événement permettra de solidifier les liens établis entre la région et le pays scandinave au cours des derniers mois.

Selon le directeur du Créneau d'excellence en tourisme d'aventure et écotourisme, Gilles Simard, ce partenariat avec la Norvège présente des avantages pour les deux parties.

Il faut dire que les entreprises ont les mêmes enjeux, parfois les mêmes problématiques et les mêmes besoins de développement. On se rend compte qu’on travaille autant là-bas qu’ici sur ces enjeux-là et on s’est dit qu’on pourrait partager les connaissances qu’on a. On n’est pas des compétiteurs, on est davantage des partenaires , relève Gilles Simard.

D'après les informations de Frédéric Tremblay