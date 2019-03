Le transport de la neige a coûté cher en 2019 en Abitibi-Témiscamingue

Les Villes de Val-d'Or et de Rouyn-Noranda ont déjà dépassé leur budget annuel de transport de neige. À Rouyn-Noranda, on a déjà dépensé plus de 150 000 $ de ce qui est prévu dans le budget annuel. Alors que le montant alloué est de 539 000 $, en date du 14 mars, l'administration rouynorandienne avait déjà dépensé 691 000 $.

Le transport de la neige à Rouyn-Noranda a déjà coûté, en 2019, 28 % de plus que ce que le budget annuel prévoit de janvier à décembre.

À la fin mars, il reste normalement environ 30 % du budget, une somme allouée en prévision des chutes de neige de novembre et de décembre.

On comprend que là, on est en début mars et on a déjà dépassé le budget de 20 %. Si on regarde l'an dernier, le budget avait été suffisant, il restait environ 15 000 $ dans le budget. Le budget est donc réaliste, même avec une année record comme celle-ci, où les coûts sont plus grands , explique le directeur des travaux publics, Réjean Lesage.

Un hiver historique

L'hiver 2017-2018 s'annonce historique. En 2001-2002, qui était l'année de référence, 339 centimètres de neige étaient tombés au sol, dont 94 en février.

Cette année, on en compte 302, dont 104 en février. Plus de 100 centimètres de neige en février, ça donne une année intense pour le déneigement, mais aussi pour les équipes , souligne M. Lesage.

Et Réjean Lesage avertit bien que ce n'est pas encore terminé. Il rappelle qu'en moyenne, il tombe entre 30 et 60 centimètres en mars et en avril. Pour mars, environ 10 centimètres sont déjà tombés.

En 2002, 80 centimètres étaient tombés, selon Réjean Lesage. On ne souhaite pas ça à personne , lance-t-il mi-blagueur, mi-sérieux.

La Ville engage également des camionneurs pour faire du transport en vrac.

Chaque semaine coûte entre 80 000 et 100 000 $ en termes de camionnage.

À plusieurs endroits comme dans la Rue Trépanier, à Rouyn-Noranda, la neige n’a pas encore été ramassée cette année. Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Bris d'équipements

La Ville possède trois souffleurs, mais en utilise normalement deux en tout temps au cours de ses opérations de déneigement.

Deux souffleurs ont toutefois brisé à la mi-janvier. Cela a occasionné des retards et pendant plusieurs semaines, les opérations ne se faisaient donc qu'à un souffleur. Celui de remplacement de l'aéroport a été utilisé, mais pas en tout temps, et c'est finalement à la suite du prêt d'un souffleur du Centre de gestion de l'équipement roulant à la mi-février que le rythme normal a pu être repris.

Nous avons même fait des appels pour louer un souffleur qui aurait pu être transporté par fardier et venir faire une semaine à raison de 12 heures par jour, mais nous n'avons pas été capables d'en trouver un, parce que comme on le sait, ç'a été pareil partout dans la province , résume M. Lesage.

Aucune coupure de service

Même si le budget annuel est d'ores et déjà dépassé, le directeur des travaux publics assure que le service ne sera pas interrompu.

Ça reste à voir où on va prendre l'argent, mais bien entendu qu'on n'arrête pas le déneigement, on ne peut pas mettre fin au service , soutient-il.

Augmentation des plaintes

Le nombre de plaintes a augmenté substantiellement. Normalement, la Ville de Rouyn-Noranda reçoit une vingtaine d'appels, mais de la fin janvier jusqu'au début du mois de mars, c'est plutôt une trentaine de citoyens qui téléphonaient au bureau du département des travaux publics.

Le nombre d'appels a augmenté de 60 % durant la période où nous n'avions pas notre flotte complète de souffleurs. Réjean Lesage, directeur des travaux publics

Les gens ont vu que nos équipements sont à l'oeuvre et même si les rues ne sont pas complètement déneigées, ils savent que d'ici quelques jours, leur rue sera faite , assure M. Lesage.

Record à Amos

Du côté d'Amos, pour les trois premiers mois de l'année 2019, 73 000 $ étaient prévus, mais la direction des travaux publics a dépensé 205 000 $ pour le camionnage en vrac de la neige.

D'ailleurs, la Ville d'Amos battra un record cette année, celui du nombre de voyages de neige apportés au dépôt. Cette année, ils ont effectué 13 000 voyages de camion. Le record, qui date de 2013, est de 14 000. Ce n'est pas le genre de record que l'on cherche à battre, mais on sait qu'il reste encore environ 4000 voyages à sortir des quartiers résidentiels pour élargir les rues , explique Mario Grenier, le directeur des opérations des travaux publics d'Amos.

La Ville de Val-d'Or indique pour sa part qu'elle fera le bilan à la fin de la saison. La porte-parole assure toutefois que le budget de déneigement a été dépassé pour 2019.

Il a été impossible, dans le cadre de ce reportage, d'obtenir les données pour les villes de La Sarre et de Ville-Marie.