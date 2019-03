Pourquoi ce photomontage de Woody Allen est faux

Dans la foulée des allégations entourant R. Kelly et Michael Jackson, deux photos de Woody Allen circulent abondamment depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Sur l’une des photos, on voit le réalisateur avec une fillette sur les genoux, et sur l’autre, on le voit à côté d’une femme adulte. Le texte qui accompagne ces photos affirme que Woody Allen a préparé sa fille adoptive à l’épouser une fois adulte. Certaines versions de cette publication prétendent également qu’il aurait agressé l'enfant sur la photo.

Le message de cette publication est faux et les internautes qui le partagent s’exposent à des poursuites pour diffamation, selon un avocat consulté par Radio-Canada.

Deux femmes différentes

Contrairement à ce que prétend la publication, les photos ne montrent pas l'épouse de Woody Allen à deux âges différents.

La femme adulte (Nouvelle fenêtre) est bien la conjointe actuelle de Woody Allen, soit Soon-Yi Previn, fille adoptive de l’actrice Mia Farrow et du chef d’orchestre André Previn. Mia Farrow a eu une relation de plusieurs années avec Woody Allen, mais ils n’ont jamais emménagé ensemble et le cinéaste n’a jamais été le père légal de la fille. Woody Allen et Soon-Yi Previn affirment que leur relation a débuté lorsque la femme avait 20 ans et qu’ils se sont connus peu avant qu’elle ait 18 ans.

La fillette sur l'image est, quant à elle, Bechet Dumaine Allen, la fille adoptive de Woody Allen et de Soon-Yi Previn. La photo a été prise en février 2008 (Nouvelle fenêtre) , alors que la fillette avait neuf ans. Il n’y a jamais eu d’allégations d’agression sexuelle concernant cette fille de Woody Allen.

Woody Allen et sa femme Soon-Yi Previn, avec leur fille Bechet Dumaine, le 23 octobre 2002, en Espagne. Photo : Reuters / Stringer

Des allégations qui concernent une autre fille adoptive

Woody Allen a effectivement fait l’objet d’allégations d’agression sexuelle sur une de ses filles, Dylan Farrow, qui n’apparaît pas dans la publication virale. Dylan a été adoptée par Mia Farrow, et Woody Allen est devenu son père légal quelques années plus tard.

En août 1992, alors qu'elle avait sept ans, la fillette a affirmé que Woody Allen avait commis des attouchements sexuels sur elle. Cette nouvelle a fait grand bruit à l’époque. Cependant, après enquête, aucune accusation n’avait finalement été portée contre le cinéaste.

Dylan Farrow, aujourd’hui adulte, maintient toujours qu’elle a été agressée sexuellement par Woody Allen, ce que ce dernier a toujours nié.

Dylan Farrow, fille adoptive de Mia Farrow et de Woody Allen. Photo : Associated Press / Frances Silver

Une désinformation basée sur des faits déformés

Deux raisons peuvent motiver les gens à partager cette publication même si elle est fausse. D’abord, Woody Allen a réellement fait l’objet d’allégations d’agressions sexuelles en 1992. De plus, le cinéaste a épousé non pas sa fille, mais la fille de son ex-conjointe. Les circonstances de leur rencontre et leur écart d’âge de près de 30 ans ont suscité l’indignation.

Ainsi, des internautes peuvent être tentés de partager une publication qui présente des faits en apparence crédibles, sans vérifier les détails.

Un piège à éviter, selon André Mondoux, sociologue spécialisé en médias socionumériques, à l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

Si vous mettez tout ça ensemble, effectivement, [vous vous dites] : “Ça a l’air vrai. Bien oui, il s’est passé quelque chose [avec Woody Allen]... Go, on y va!" André Mondoux, sociologue spécialisé en médias socionumériques à l'UQAM

Selon lui, si l’on veut parler des allégations concernant Woody Allen, il est essentiel de le faire à partir de faits véridiques. Et vérifiés. « Parce qu’à long terme, dit-il, il n’y aura plus de vrai, il y aura juste des faux faits. »

Risques de diffamation

Cette publication virale pose un autre problème. Elle peut porter préjudice à la fille de Woody Allen, Bechet Dumaine Allen, en prétendant à tort qu’elle a épousé son père. De plus, Soon-Yi Previn se retrouve également associée à des allégations qui ne la concernent pas.

Ces femmes pourraient considérer qu’il s’agit de diffamation à leur égard et intenter des poursuites à l'encontre des internautes qui ont partagé cette publication virale, selon l’avocat Pierre-Luc Mélançon.

D’un point de vue juridique, tout le monde est responsable, il faut le comprendre. Me Pierre-Luc Mélançon, avocat

Toutefois, certains internautes s’exposent plus à des poursuites que d’autres, même s’ils ne sont pas à l’origine de la publication initiale. « Au niveau de la personne à poursuivre, si on veut avoir un recours concret pour faire cesser ça, le conseil juridique que j’aurais tendance à donner, c’est de dire : on va viser la personne qui a causé à la fois le plus de préjudices et qui est la plus grosse tête d’affiche, parce que c’est en visant cette personne-là qu’on va être capable de faire cesser la diffamation », explique Me Mélançon.

En ce qui concerne la responsabilité de Facebook dans ce genre de situation, l’avocat précise que la personne qui s’estime victime de diffamation doit d’abord signaler la publication à Facebook. Si celle-ci demeure en ligne, le plaignant peut s’adresser à un tribunal afin d’obtenir une injonction pour forcer la compagnie à la supprimer.