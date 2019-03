Le Mont Kanasuta fermé en raison des conditions météorologiques

La pluie et les forts vents ne favorisent pas de bonnes conditions de glisse.

Le directeur général, Alain Vanier, affirme que la météo n'encourage pas les skieurs à se rendre à la station.

On s'est dit qu'on n'aurait pas beaucoup de monde, donc c'est préférable de fermer la station. Comme aujourd'hui, les conditions de neige sont extraordinaires quand il pleut, c'est quand même ferme, mais ce n'est pas glacé. C'est après la pluie, quand le mercure descend en bas de zéro, que les pistes deviennent dures et c'est là qu'il faut les retravailler. On a bon espoir pour samedi que ça sera retravaillé et qu'on aura de très bonnes conditions aussi , explique-t-il.

Les responsables de la station cherchent toujours à trouver les causes de la panne de la remontée mécanique qui a provoqué la fermeture des pistes en fin de semaine passée.