Aleksi Campagne, Folle Avoine et les Barricades au 50e Folk Fest de Regina

L'organisation du Folk Fest de Regina misera sur une programmation variée pour son 50e anniversaire. En plus des artistes francophones comme Folle Avoine, Aleksi Campagne et Les Barricades, des vétérans de la scène musicale qui ont marqué le festival tels que Blue Rodeo et Blind Boys of Alabama seront sur la scène du parc Victoria du 9 au 11 août.