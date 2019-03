L’industrie pétrolière attend le plan d’Ottawa pour le développement de l’Arctique

Alors que les membres de l'industrie pétrolière et gazière attendent la fin du moratoire sur l'exploration dans les eaux de l'Arctique et que le fédéral n'a pas encore déposé son Cadre stratégique pour l'Arctique, le ministre responsable des Affaires du Nord, Dominic LeBlanc, se veut rassurant en disant faire confiance à la science et au processus en place pour en venir à un plan pour le développement de la région.