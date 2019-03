De nouvelles ressources pour enseigner les élections à l’école

Le directeur général d’Élections Canada, Stéphane Perrault, était de passage à Winnipeg jeudi pour présenter ces ressources aux enseignants et aux élèves des écoles St. John’s et Roméo-Dallaire.

« On va rencontrer des jeunes et des professeurs pour mettre à l’essai nos ressources d’éducation civique », affirme M. Perrault.

Créées par des enseignants, ces ressources, dit-il, ont pour but d’amener les élèves à s’interroger sur la participation citoyenne et la participation électorale.

« Ce n’est pas un paquet d’information qu’on met à la disposition des professeurs. Il s’agit plutôt d’une trousse pour faire des activités en classe », explique le directeur général d’Élection Canada.

Il y a ainsi des trousses pour traiter de mathématiques, de géographie et d’histoire à travers des aspects électoraux.

Stéphane Perrault précise que plus les gens connaissent et comprennent le processus électoral, plus ils iront voter.

« Ceux qui votent dans leurs premières années de vie adulte vont avoir tendance à voter tout au long de leur vie », soutient-il.

Selon lui, il est important de parler d’élections aux jeunes le plus rapidement possible afin qu’ils comprennent l’importance d’aller voter.

« On sait qu’il faut commencer tôt pour sensibiliser les jeunes à la participation électorale », dit Stéphane Perrault.

« On est là pour le long terme, ajoute-t-il. C’est important de préparer le terrain avec les jeunes pour qu’un jour ils aillent voter. »

Les Canadiens seront appelés aux urnes pour des élections fédérales au plus tard le 21 octobre prochain.