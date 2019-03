Perquisition dans une résidence de l'avenue Horne à Rouyn-Noranda

L'intervention a eu lieu dans un appartement de l'avenue Horne.

Un homme de 42 ans a été arrêté.

Ce sont les policiers de la Ville de Rouyn-Noranda avec la division des enquêtes des crimes majeurs qui ont fait la perquisition. Ils étaient accompagnés également de l'équipe cynophile et du groupe d'intervention de la Sûreté du Québec , indique Marie-Josée Ouellet, porte-parole de la Sûreté du Québec.