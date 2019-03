Près d'un million de dollars pour quatre entreprises de Baie-Comeau

Les compagnies Granijem, Innovation Fransi, Les Délices de l'Artisan et la Microbrasserie St-Pancrace comptent sur cette aide notamment pour acheter de l'équipement spécialisé ou commercialiser de nouveaux produits.

La boulangerie Les Délices de l'Artisan bénéficie d'une subvention de 110 000 $. Cela correspond à environ 30 % des coûts liés à l'achat d'équipements et d'un nouveau bâtiment. La copropriétaire Maryse Morneau était manifestement émue lors de l'annonce. On rêve de ça depuis longtemps , dit-elle.

La copropriétaire de la boulangerie Les Délices de l'Artisan était émue lors de l'annonce. Photo : Radio-Canada / Olivier Roy Martin

La Microbrasserie St-Pancrace investit de son côté 148 500 $ pour des équipements spécialisés. Le gouvernement du Québec lui fournit 55 000 $ en prêts et en subventions. Les nouveaux équipements vont permettre à l'entreprise de développer des « produits vieillis » ou avec des levures sauvages, selon le copropriétaire Pierre-Antoine Morin.

Pierre-Antoine Morin, copropriétaire de la Microbrasserie St-Pancrace. Photo : Radio-Canada / Olivier Roy Martin

L'entreprise baie-comoise Granijem profite pour sa part d'un appui financier de 200 963 $ qui couvre une partie des coûts de la réfection d'un bâtiment et de l'achat d'équipements spécialisés.

Les marchés extérieurs aux États-Unis, c'est ce qu'on vise beaucoup , explique la copropriétaire Julie Bérubé. Pour jouer dans la "game" des grands, il fallait avoir un équipement supplémentaire. Donc on était rendu-là .

La copriétaire de Granijem, Julie Bérubé. Photo : Radio-Canada / Olivier Roy Martin

Finalement, l'entreprise Innovation Fransi bénéficie d'une contribution financière de 626 656 $ pour la commercialisation d'un nouveau produit.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, se sont déplacés à Baie-Comeau pour faire l'annonce.

Investissements totaux de près de 2 M$

L'aide financière du gouvernement contribue à financer un peu plus de la moitié des investissements totaux de l'ensemble des entreprises bénéficiaires, qui se chiffrent à 1 917 738 $.

Un million de subventions et d'aides [financières] sur deux millions d'investissements, ce n'est pas gros , concède le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon. Il faut regarder l'écosystème. Je pense que l'un des enjeux sur la Côte-Nord, c'est la diversification. On a un cycle minier qui va être porteur bientôt. Je pense que tout ce qui va entourer le domaine minier traditionnel est super important , ajoute-t-il.

Les projets des entreprises devraient créer au total dix emplois et en consolider quarante autres, selon le gouvernement provincial.