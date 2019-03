Accusé d'avoir mis en scène son aggression, l'acteur Jussie Smollett plaide non coupable

Associated Press

L'acteur de la série Empire Jussie Smollett a plaidé non coupable à des accusations liées à une présumée attaque au centre-ville de Chicago, que les policiers jugent inventée de toutes pièces.

L'avocate de l'acteur, Tina Glandian, a plaidé jeudi au nom de Jussie Smollett après que le juge Steven Watkins a été nommé dans le dossier. La prochaine audience est prévue pour le 17 avril.

Jussie Smollett est accusé de 16 chefs de conduite désordonnée.

Les procureurs allèguent que l'acteur, qui est noir et gai, a embauché deux amis pour l'aider à organiser une attaque au centre-ville de Chicago, tôt le matin du 29 janvier. Selon la police, Jussie Smollett a déclaré aux enquêteurs que deux hommes masqués l'avaient battu tout en lui criant des insultes racistes et homophobes, et qu'ils ont versé une substance inconnue sur lui avant de lui accrocher un nœud coulant au cou.

Jussie Smollett nie avoir organisé l'attaque et maintient son innocence.