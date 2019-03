La santé du maire Labeaume « ne change rien au tramway »

« Ça n'enlève rien, à savoir qu'on se tient informés, je le tiens informé semaine après semaine de l'état de nos travaux, de nos discussions, donc, là-dessus, on collabore de part et d'autre pour nous donner les informations qu'on a besoin pour faire avancer [le] projet », affirme le ministre des Transports, François Bonnardel.

Les organismes environnementaux qui soutiennent le projet de réseau structurant de transport en commun abondent dans le même sens. Le dossier, insistent-ils, ne repose pas sur une seule personne.

Si Régis Labeaume devait s’absenter pour une période prolongée, le Réseau de transport de la capitale et son président, Rémy Normand, continueraient leur travail, tout comme le bureau de projet, le comité directeur et la direction générale de la Ville de Québec, pour ne nommer que ceux-là.

Le ministre des Transports, François Bonnardel Photo : Radio-Canada

Mobilisation

Le directeur général d’Accès transports viables, Étienne Grandmont, fait une analogie sportive avec une équipe de hockey qui perdrait son meilleur joueur durant les séries éliminatoires.

« On sait qu'il y a un timing assez important au niveau du financement. On traverse une étape cruciale. Maintenant, quand ce genre de situation se présente dans le sport, bien généralement, ce qu'on voit, c'est que les autres partenaires se regroupent, les autres joueurs de l'équipe se mobilisent et on vient pallier le manque du meilleur joueur sur la glace », explique M. Grandmont.

On n'a pas de souci. Notre organisation et tous les partenaires, on va continuer à travailler ensemble pour faire en sorte que ce projet-là avance. Étienne Grandmont, directeur général, Accès transports viables

Le directeur général d’Accès transports viables, Étienne Grandmont Photo : Radio-Canada

Legault doit se lever

Le directeur général du Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale, Alexandre Turgeon, croit que le seul élément susceptible de ralentir le projet de tramway concerne le financement.

Selon lui, la personne la plus apte à régler ce dossier n’est pas Régis Labeaume, mais le premier ministre François Legault.

« C'est à lui de se relever aujourd'hui, de prendre cette charge-là sur ses épaules et de dire au maire de Québec : "Repose-toi, prends soin de toi, je vais m'en occuper du dossier du financement puis on va le confirmer rapidement" », affirme Alexandre Turgeon.

Le directeur général du Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale, Alexandre Turgeon Photo : Radio-Canada

Il rappelle que pour l’instant, Régis Labeaume continue d’exercer ses fonctions. Même si le maire prévoit alléger sa charge de travail, Alexandre Turgeon est convaincu que le tramway demeurera sa priorité numéro un.

« Je pense que s'il fait un téléphone de temps en temps, il va mettre sa priorité sur le réseau de transport en commun structurant », indique-t-il.

Le bureau de Régis Labeaume a par ailleurs confirmé jeudi que le maire assistera à la prochaine séance du conseil municipal, lundi prochain.

Avec la collaboration de Pascal Poinlane et Camille Simard