Après l'appel à la mobilisation du collectif « La Planète s'invite à l'université » lancé le 8 février dernier, des milliers d'étudiants de la région de Gatineau et d'Ottawa se mobilisent pour exiger des gouvernements qu'ils agissent contre le réchauffement climatique. Ailleurs dans le monde, cette « grève mondiale pour l'avenir » prévoit plus de 1 000 rassemblements dans une centaine de pays.

On répond à l'appel de grève internationale et on organise une manifestation. C'est une marche qui va partir de Portage IV, rue Laval, vers midi qui va traverser le pont pour se rendre jusqu'à la colline du Parlement où nous allons rencontrer les étudiants de l'Université Carleton, de l'Université d'Ottawa et des citoyens qui le veulent , explique Julien Cossette-Beaulieu, co-administrateur du collectif La Planète s'invite au Cégep de l'Outaouais , en entrevue téléphonique à Radio-Canada.

L'UQO a voté un mandat de grève, donc il y aura des piquets de grève vendredi matin. Les étudiants partiront du pavillon Alexandre-Taché vers 11 h 30 pour rejoindre les élèves du Cégep de l'Ouatouais au Portage.

En revanche, le Cégep de l'Outaouais n'a pas voté de mandat de grève.

On invite plutôt les gens à skipper leurs cours , avance Julien Cossette-Beaulieu. Une invitation qui n'a pas l'aval de la direction, ce que déplore l'étudiant.

On a le soutien de certains enseignants [...], mais on n'a pas un soutien officiel de la direction du Cégep, malheureusement. [...] Je trouve ça très triste et décevant. Il n'y a pas un cours qui ne touche pas à un moment donné à la problématique environnementale que ce soit en économie, en géographie, en sciences, en biologie, etc., on nous dit que c'est une urgence et la journée où on se mobilise enfin, on vient nous en empêcher , regrette Julien Cossette-Beaulieu.

En raison d'une #manifestation la #circulation pourrait être perturbée sur l’heure dîner demain. Les manifestants en provenance du centre-ville de Gatineau se dirigeront vers le parlement d’Ottawa.



Des exigences en matière environnementale

Le collectif La Planète s'invite à l'université est né de l'inquiétude des jeunes face à ce qu'ils appellent l'indifférence devant l'urgence climatique.

Les étudiants souhaitent que les gouvernements mettent en place un programme d’éducation à l’environnement et de sensibilisation à la crise climatique.

Ils veulent aussi l'adoption d'une loi climatique forçant les pays à atteindre les cibles de réduction des gaz à effet de serre fixées par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).

Enfin, ils attendent des gouvernements qu'ils cessent d'investir dans les énergies fossiles.

Au niveau régional, ils revendiquent la gratuité des transports à Gatineau pour les étudiants, le tri des matières résiduelles dans les établissements scolaires, secondaires et universitaires, dans les bureaux gouvernementaux et les entreprises privées ; ainsi que la réduction de recours aux automobiles.

Au Cégep de l'Outaouais, le tri des matières résiduelles, c'est une problématique auquel le comité vert fait face depuis des dizaines d'années , illustre Julien Cossette-Beaulieu. À la cafétéria par exemple, on a des bacs pour le recyclage, le compost et les autres déchets, mais au final, ils les mettent tous dans le même camion.

Engouement inédit

Selon la page Facebook de l'événement du côté de l'Ouataouais, plus de 570 personnes se sont dites intéressées ou souhaitent y participer.

On s'entend que ce sont des chiffres qui ne sont pas toujours fiables , nuance Julien Cossette-Beaulieu. Mais je pense qu'il y a un certain engouement autour de l'événement.

En Europe, le mouvement Youth for Climate [la jeunesse pour le climat] a pris une ampleur inédite inspirée par l'adolescente Greta Thunberg, âgée de 16 ans.

Depuis l'été, la jeune militante suédoise brandit sa pancarte grève de l'école pour le climat devant le parlement à Stockholm. Sa mobilisation hebdomadaire a trouvé un écho dans bon nombre de pays, notamment en Belgique ou en Allemagne, où les jeunes ont manifesté par milliers.

Avec les informations d'Agnès Chapsal et de l'Agence France-Presse