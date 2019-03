Décontamination à une station d'essence Shell de Rouyn-Noranda

Ils ont répondu à un appel d'un citoyen qui a remarqué des traces d'hydrocarbures à la surface.

Les pompiers ont érigé un périmètre de sécurité.

On a procédé au colmatage au niveau des collecteurs pluviaux pour s'assurer que la fuite ne se propage pas. On ne peut pas vous dire la provenance de la fuite, mais ça semble être une fuite de surface, un déversement quelconque. On n'a pas trouvé la source exacte. Il n'y avait plus de fuite à notre arrivée sur les lieux, il y avait juste des traces d'hydrocarbures. Ça peut être un véhicule, on n'a aucune idée actuellement sur la provenance des hydrocarbures , explique le chef de division aux opérations au service de sécurité incendie et de la sécurité civile, Stéphane Royer.

Une entreprise spécialisée dans les travaux de décontamination a été appelée sur place.