Le quart des étudiants de l'Université Laval en grève pour le climat

Un texte d'Érik Chouinard

La manifestation partira vers 13 h des Jardins de l’Hôtel-de-Ville pour se rendre à la place de l'Université-du-Québec.

« On a décidé d’amener le mouvement à Québec car la crise climatique, c’est quelque chose qui touche tout le monde, pas seulement les gens de Montréal », affirme Andréane Marceau, l’une des co-porte-parole du collectif La planète s’invite à l’Université du Québec.

La manifestation climatique s'amorcera à l'hôtel de ville de Québec et se terminera à la place de l'Université-du-Québec. Photo : Radio-Canada / Google Maps

« Ça a pris beaucoup d’ampleur en peu de temps et c’est immense, c’est presque le quart de l’université. On ne s'attendait pas à ça, honnêtement », se réjouit la co-porte-parole.

Selon le groupe, il y aurait au total plus de 130 000 étudiants en grève dans les cégeps et les universités de la province.

Des élèves du secondaire se joindront aux manifestations. À Montréal, ils prennent la rue tous les vendredis depuis la mi-février. Certains ont notamment écopé de sanctions à cause de leur absence non motivée.

Les étudiants des cégeps francophones de la région n’ont pas eu à se pencher sur la question, puisqu'ils sont en semaine de relâche. Par contre, ceux du Cégep St. Lawrence, qui n’étaient pas en congé, ont rejeté l'appel du collectif.

Le collectif La planète s'invite à l'Université souhaite notamment la création d'un programme d'éducation à l'environnement et que le gouvernement adopte une loi climatique pour assurer l'atteinte des cibles du GIEC de réduction des gaz à effet de serre.

Le ministère québécois de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a d'ailleurs déjà tendu une main au collectif. Il a convié ses représentants à une rencontre, vendredi.

La grève démontre que nous, les étudiants, on est prêts à se mobiliser pour exiger une responsabilisation des institutions et des gouvernements face à l’urgence climatique et que c’est quelque chose qui nous tient à cœur.

Andréane Moreau, co-porte-parole du collectif La planète s’invite à l’Université du Québec