Procès d’All Boivin : les avocats font leurs plaidoiries

L’avocat du prévenu, Pierre Gagnon, admet que son client a commis des voies de fait avec lésions et du trafic de stupéfiants. Me Gagnon explique aussi que son client a usé d’une force trop grande en situation de défense lorsqu’il prétend avoir reçu du poivre de Cayenne lancé par la plaignante.

Toutefois, l’avocat soutient dans sa plaidoirie que rien ne vient confirmer les voies de fait graves et l’agression sexuelle armée dont est accusé All Boivin.

L'avocat d'All Boivin, Me Pierre Gagnon Photo : Radio-Canada

Pierre Gagnon relève une quinzaine d’importantes contradictions dans le témoignage de la jeune femme et dans la preuve recueillie dans la résidence de l’accusé.

L’avocat invite le juge Pierre Lortie à analyser avec beaucoup de prudence le témoignage de la victime qui est rempli, selon lui, d’exagérations et de trous de mémoire.

« Pas d’étranglement »

L’avocat affirme que la plaignante ne présente aucune trace autour du cou qui confirme sa prétention d’avoir été étranglée par une laisse de chien au point d’en perdre le souffle.

Il ajoute que la victime s’est plainte d’avoir été frappée à de multiples reprises au ventre. Or, une seule ecchymose au ventre serait compatible avec une lésion au foie et la version de l’accusé, selon lui.

Au sujet de l'objet retrouvé dans les organes sexuels de la dame, un fromage de type Ficello enroulé sur lui-même et toujours dans son emballage, Me Gagnon invoque l’état d’intoxication élevé des protagonistes et les nombreuses activités sexuelles en groupe dans les jours précédents. « Il s'agit d'une zone d’ombre qui pourrait expliquer l’introduction de cet objet dans la cavité vaginale de la jeune femme », a-t-il précisé.

All Boivin fait face à neuf chefs d'accusation, dont agression sexuelle armée, voies de fait grave et séquestration.