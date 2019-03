Rosie O’Donnell révèle avoir été agressée sexuellement par son père

Dans une entrevue avec Variety, Rosie O’Donnell explique que les abus sexuels ont commencé quand elle était très jeune et qu'ils avaient cessé à la mort de sa mère, victime d’un cancer, alors que l’animatrice avait 10 ans.

« Ça s’est arrêté bizarrement, car à ce moment-là, mon père devait s’occuper seul de cinq enfants. Ce n’est pas quelque chose dont j’aime parler. Évidemment, un tel événement affecte n’importe qui. Et quand un enfant est placé dans cette situation, en particulier par un membre de sa famille, il se sent totalement impuissant, parce que la personne à qui il doit se confier est celle qui lui fait subir cette agression », a-t-elle expliqué au journaliste Ramin Setoodeh.

Ce dernier, chef du bureau de New York de Variety, est aussi l’auteur du livre en question Ladies Who Punch: The Explosive Inside Story of The View, qui sortira le 2 avril prochain.

Si l’animatrice n’avait jamais révélé cette agression, elle a toujours défendu les victimes d’abus sexuels et s’est toujours exprimé contre des personnalités visées par des allégations comme Bill Cosby ou Roman Polanski.

Le père de Rosie O’Donnell est mort en 2015.