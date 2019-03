Reny-Félipe Valencia-Zuniga a été arrêté mardi par le Service de police de la Ville de Québec. On lui reproche des fraudes de plus de 5 000 $ et de moins de 5 000 $ ainsi qu'un non-respect de conditions de remise en liberté.

Le stratagème « La Guich » consiste à utiliser le compte bancaire d'une personne pour retirer des sommes d’argent acquises frauduleusement.

Pour ce faire, le fraudeur établit le contact avec un jeune sur les réseaux sociaux ou dans un lieu public en lui faisant miroiter la possibilité de gagner de l’argent très rapidement et sans risque.

Le SPVQ indique que son enquête se poursuit et que d'autres arrestations pourraient survenir.