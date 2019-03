Bombardier conclut la vente à CAE d'activités de formation sur des avions

Bombardier a confirmé jeudi la conclusion de la vente à CAE de ses activités de formation des pilotes et des techniciens d'avions d'affaires, pour une valeur d'entreprise de 645 millions de dollars US.

La multinationale montréalaise précise que le produit net devrait être d'environ 500 millions de dollars US après la prise en charge de certaines obligations, frais et rajustements de clôture.

Les activités de formation des pilotes et des techniciens d'avions d'affaires sont menées principalement dans les centres de formation de Montréal, de Québec et de Dallas, au Texas.

En annonçant la vente le 8 novembre dernier, au jour du dévoilement de ses résultats financiers du 3e trimestre de 2018, Bombardier disait vouloir se concentrer sur le développement d'avions et les services.

Bombardier et CAE se sont également entendues pour poursuivre leur relation de fournisseur de formation agréé, relation en vertu de laquelle CAE réalise les activités de formation pour Bombardier Avions d'affaires, y compris celles des centres situés à Montréal et Dallas.

En même temps que l'annonce de l'accord avec CAE, Bombardier avait aussi révélé la conclusion d'une entente définitive pour vendre le programme d'avions Q Series à Longview Aircraft, une filiale de Longview Aviation Capital, pour un produit brut d'environ 300 millions de dollars US. L'entente couvrait l'ensemble des actifs et de la propriété intellectuelle et les certifications de type associées aux Dash 8 Series 100, 200 et 300 ainsi que les activités du programme d'avion Q400 à l'installation de Downsview, en Ontario.