Des montants de plus en plus élevés pour combattre les crimes environnementaux

Une grande partie de l'amende imposée à Topwin Trading, soit 45 000 $, sera versée au Fonds pour dommages à l'environnement du Canada (FDE).

Selon la porte-parole du ministère, Veronica Petrò, les montants des amendes remis au FDE ont considérablement augmenté depuis 2016, en raison d’une certaine prise de conscience. « Les juges reconnaissent de plus en plus les dommages causés à l’environnement par la criminalité », explique-t-elle.

En 2016, un total de 7000 $ a été versé au Fonds pour dommages à l’environnement à la suite de 35 condamnations. Pour l’année suivante, ce montant s’élève à 102 949 $ pour 25 condamnations. Environnement Canada indique que les données pour 2018 seront publiées prochainement.

Orchidées, carcasse d’ours et iguanes

Au début du mois, Topwin Trading a plaidé coupable à une infraction à la loi fédérale pour avoir importé sans permis de l’huile végétale contenant un dérivé de la Bletilla striata, une espèce originaire d’Asie de l'Est mieux connue sous le nom d’orchidée jacinthe.

Il s’agit d’une deuxième infraction pour l’entreprise britanno-colombienne, qui avait déjà été condamnée en vertu de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages en 2010.

Dans les dernières années, d’autres contrevenants ont été arrêtés pour avoir importé la carcasse d’un ours brun de l’Alaska et des trionyx de Floride, une espèce de tortue dont la pêche commerciale est interdite. Des condamnations ont aussi eu lieu pour contrebande d’ivoire, de racines de fougères arborescentes ainsi que pour importation illégale de corail et de deux iguanes terrestres de Cuba.

L’argent remis au Fonds pour dommages à l’environnement à la suite de ces infractions sert à financer des projets de restauration de l'environnement, d'éducation et de recherche et développements.