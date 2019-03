Le financement pour l’agrandissement du Centre Belle-Alliance est assuré

Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard avait déjà mis de côté, dans son budget d’immobilisation de novembre dernier, 3,6 millions de dollars qui s’ajoutaient aux 5,3 millions annoncés l’année précédente, pour l’agrandissement de l’École-sur-Mer, qui fait partie du complexe. Les fonds additionnels serviront à ajouter un gymnase et un terrain de soccer à l'école.

En ce qui concerne les fonds du fédéral, ils serviront à agrandir et à rénover les espaces partagés du Centre communautaire Belle-Alliance.

Le projet dans son intégralité comprend l’ajout d’installations pour les élèves du secondaire de l’École-sur-Mer : des salles de classe, une salle pour les cours de métiers, des espaces pour la cuisine, des locaux pour le conseil des élèves et un laboratoire de sciences.

Dans la partie communautaire, les salles de rencontre, la bibliothèque, le salon, la cuisine, la réception et les bureaux seront rénovés, et le centre de la petite enfance Le Jardin des étoiles sera agrandi.

Dans la partie communautaire du Centre Belle-Alliance, le centre de la petite enfance sera agrandi et des espaces rénovés; dans la partie scolaire, il y aura des classes pour le secondaire et un plus grand gymnase, notamment. Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau