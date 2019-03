Foyers de soins : les négociations sont suspendues

Le gouvernement, qui compte un représentant aux séances de négociation, et le syndicat expliquent qu’un médiateur a ordonné cette pause.

Les négociations cette semaine ont commencé lundi à 11 h, et la séance la plus récente s’est déroulée mercredi, précisent les représentants du SCFP qui donnent une conférence de presse, jeudi matin, à Fredericton.

Les séances de négociation jusqu'à présent étaient très courtes, déplore le syndicat. L’Association des foyers de soins a présenté une offre que le gouvernement juge améliorée, mais qui ne répond pas aux attentes des travailleurs, selon le SCFP.

Le gouvernement Higgs semble nous dire qu’il a compris le message, mais en retournant à la table lundi, on a eu quatre échanges de 20 minutes en 80 heures : rien sur papier, du verbal, des voeux pieux. On est frustré. On est même déçu que le gouvernement dit aux Néo-Brunswickois qu’il a la santé, la sécurité et le bien-être des personnes les plus vulnérables de la société, et qu’on voit [l’absence d’importance] de vouloir s’asseoir et de négocier une convention collective juste et équitable , affirme Roland Cormier, vice-président du conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick.

Selon le SCFP, l’employeur propose un contrat de trois ans comprenant une augmentation de salaire tous les six mois et qui varie de 9 ¢ l’heure à 12 ¢ l’heure selon les diverses catégories d’emploi en question.

On demande au gouvernement Higgs-Austin d’écouter leurs électeurs, leurs électrices, les communautés, les personnes préoccupées de la situation et réellement mettre leurs culottes et venir négocier avec nous autres une entente raisonnable. Roland Cormier, vice-président du conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick

Sharon Teare, présidente du Conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick, dit être atterrée par cette offre qu’elle ne présentera pas aux travailleurs. Ils méritent mieux, explique-t-elle.

Le personnel des foyers de soins est épuisé émotionnellement, physiquement et financièrement, ajoute-t-elle. Certains syndiqués, selon elle, font appel aux services de banques alimentaires.

La ministre du Développement social, Dorothy Shephard, croit toujours qu'il est possible de conclure une entente satisfaisante pour tous les intervenants.

Il ne s’agit pas de la fin des négociations, et nous avons bon espoir que les discussions de cette semaine et l’offre améliorée de l’employeur permettront de nous rapprocher d’une entente qui est juste pour toutes les parties , dit-elle dans un communiqué de presse.

Jeudi dernier, les quelque 4100 employés de 46 foyers de soins ont voté massivement en faveur d’un mandat de grève. La grève a ensuite été annoncée tôt samedi, mais le gouvernement provincial a rapidement obtenu de la cour un sursis provisoire de 10 jours pour 45 de ces établissements.