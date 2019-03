Kanata : un documentaire en guise d’explication

Réalisé par Hélène Choquette, le documentaire intitulé Lepage au Soleil : à l’origine de Kanata – en référence au Théâtre du Soleil qui a été partie prenante de l’élaboration de Kanata à Paris – dresse le portrait de la troupe de comédiens issus de différentes nationalités.

La cinéaste québécoise a suivi les débuts du processus de création de Kanata dès le printemps 2016 jusqu’à sa présentation en première mondiale dans la capitale française en septembre 2018.

Rappelons que la pièce Kanata a essuyé chez nous les critiques des communautés autochtones pour ne pas avoir inclus dans sa distribution des membres issus des Premières Nations.

Dans la bande-annonce dévoilée plus tôt cette semaine, on découvre des acteurs et actrices aux origines métissées dont les histoires personnelles tentent visiblement d'établir un lien entre le vécu des artistes de la troupe et celui des Premières Nations du Canada.

Les images sont commentées par plusieurs intervenants ayant participés à la production dont Robert Lepage lui-même. « Le prétexte qu’on parle du parcours des Autochtones est un prétexte pour qu’ils [les comédiens] parlent d’eux », déclare le metteur en scène dans un extrait de la bande-annonce.

La sortie en salles du documentaire Lepage au Soleil : à l’origine de Kanata est prévue le 26 avril.