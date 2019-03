Attention aux infiltrations d’eau dans les sous-sols avec la fonte des neiges

Même si la hausse des températures est un sujet de réjouissance pour la plupart des Saskatchewanais, elle peut aussi apporter son lot de problèmes pour les propriétaires de maison.

La neige qui fond près des maisons peut provoquer des infiltrations d’eau dans les sous-sols à travers des fissures, surtout dans le cas d’anciennes maisons.

« Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation. Si le sous-sol n’est pas étanche ou s’il a des fissures dans la fondation, ça peut être assez grave », indique Clinton Poitras, un entrepreneur en construction.

« Cela peut provoquer l’inondation du sous-sol et conduire à la déclaration d'un sinistre », ajoute-t-il.

Il conseille aux propriétaires de pelleter la neige pour l’éloigner de la fondation de la maison et des endroits vulnérables, comme les fenêtres.

« Quand on sait quelles peuvent être les conséquences, on reste vigilant », prévient-il.

Les descentes d'eau pluviales doivent elles aussi être bien nettoyées et dirigées loin de la fondation. Elles doivent ainsi être assez longues pour permettre d'évacuer l'eau du toit à au moins deux mètres de la maison.

Les équipes d’intervention des villes un peu partout dans la province surveillent les égouts gelés, en particulier dans les quartiers plus à risque.

« Dans des quartiers anciens de la ville, il y a des endrots où chaque année, on voit une accumulation de neige, puis d’eau et de glace. Les équipes de la Ville sont vigilantes, elles ont leur liste des endroits à cibler », explique Galen Heinrichs, responsable des services d’eau courante et d’égout à la Ville de Saskatoon.

Les températures plus chaudes peuvent aussi augmenter le risque de bris des conduites d’eau.

« Les bris dans des conduites d'eau principales se produisent quand il y a des changements importants de température », mentionne Galen Heinrichs.

Environnement Canada prévoit des températures oscillant autour du point de congélation au cours des prochains jours.

Avec les informations de CBC