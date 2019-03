Toronto veut transformer l'énorme terrain de stationnement d'un centre commercial en quartier

La Ville a appelé récemment les urbanistes à soumettre leurs propositions pour faciliter l'accès automobile et par transport en commun au centre commercial et au quartier projeté.

Les acheteurs à Yorkdale pourraient se garer dans un stationnement souterrain.

Trois scénarios sont à l'étude : l'une des options mise plus sur l'usage résidentiel, une autre met l'accent sur l'espace de bureaux, alors qu'une troisième option prévoit un agrandissement du centre commercial.

On n'est pas encore certain de la proportion que prendra chaque type d'usage, indique la directrice générale de Yorkdale, Claire Santamaria. La densité du secteur va augmenter, selon les besoins de la communauté.

Agrandir l’image La deuxième option met l'accent sur les espaces de bureau. Photo : Ville de Toronto

Toutefois, Patrick O'Neill du groupe de résidents Downsview Lands Community Voice Association est sceptique, affirmant que la circulation est déjà épouvantable dans le secteur.

C'est presque irrationnel, le nombre d'unités qu'ils veulent construire juste à côté d'où l'on vit , dit-il.

Guy Matthew du service d'urbanisme de la Ville souligne, lui, que le projet inclurait un hôtel et un parc pour les résidents.

Ce sera un mélange d'usage résidentiel et commercial, en plus d'espaces accessibles au public, comme des cours intérieures et un parc, dit-il.

Le nouveau quartier doit voir le jour d'ici 20 ans.