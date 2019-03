Arrestation d'un homme qui aurait commis 40 vols dans des autos

Le suspect de 30 ans devrait comparaître jeudi au palais de justice de Drummondville

C'est grâce à la vigilance d'une citoyenne que le suspect a pu être arrêté. Il était alors en train de faire un vol dans un véhicule. À la suite de l'appel de la témoin, les patrouilleurs se sont dirigés dans le secteur du boulevard Foucault et des rues avoisinantes pour rapidement localiser et arrêter le suspect qui se déplaçait à pied et à vélo.

L'enquête révèle jusqu'à maintenant qu'il pourrait avoir visité une quarantaine de véhicules uniquement au cours de la nuit de mercredi à jeudi.

Le suspect est présentement interrogé par les enquêteurs. Il pourrait être relié à d'autres vols signalés aux policiers au cours des derniers jours.

L’homme est bien connu des policiers.