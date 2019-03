Cafouillage sur l'A13 en 2017 : règlement avec Québec, mais pas avec Montréal

Une annonce sera faite à 11 h ce matin sur la conclusion d'une entente à l'amiable entre le gouvernement du Québec et les représentants juridiques des quelque 2500 personnes qui ont été prisonnières des autoroutes 13 et 520, à Montréal, lors de la forte tempête de neige qui a déferlé les 14 et 15 mars 2017.

L'un des avocats des plaignants, Marc-Antoine Cloutier, du cabinet Trivium Avocats, de Brossard, a fait savoir que l'entente intervenue après qu'un tribunal eut autorisé en novembre dernier un recours collectif était raisonnable dans les circonstances.

Il n'a pas dévoilé le montant du dédommagement que l'entente prévoit, mais il a rappelé qu'une somme de 2000 $ par victime avait été initialement réclamée.

L'avocat Cloutier a signalé qu'aucun accord n'avait toutefois été conclu jusqu'ici avec la Ville de Montréal qui fait donc toujours l'objet du recours collectif, bien que les négociations se poursuivent. Si ces pourparlers échouent, un procès aura probablement lieu plus tard.

Comment être indemnisé?

Après l'annonce de l'accord avec le gouvernement du Québec, les personnes qui affirment être victimes devront communiquer avec les administrateurs du règlement et se soumettre à des mécanismes de contrôle qui prouveront qu'elles étaient bien là lors du cafouillage des services publics qui a confiné les automobilistes à leur véhicule immobilisé dans la neige pendant une douzaine d'heures, dans bien des cas.

Marc-Antoine Cloutier explique que les montants à être versés seront variables selon les conditions de santé des victimes.

L'incapacité des services publics à venir en aide aux victimes des autoroutes 13 et 520 avait incité le gouvernement du Québec à ordonner la tenue d'une enquête de la part d'un ancien dirigeant de la Sûreté du Québec (SQ), Florent Gagné.

Dans son rapport dévoilé deux mois plus tard, M. Gagné a écrit que le cafouillage avait été causé par des défaillances du système de communications de la SQ et du ministère des Transports (MTQ). Il a aussi conclu que les organismes responsables avaient sous-estimé la situation et mal communiqué à l'interne et entre eux.

La SQ avait indiqué à l'époque qu'elle avait déclenché une enquête interne et mis en place des mesures additionnelles à la suite des événements.

La conférence de presse de jeudi sera donnée par Marc-Antoine Cloutier et l'avocate Gabrielle Gagné du cabinet Trudel, Johnston & Lespérance.