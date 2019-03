Le Centre de valorisation de l'aliment verra finalement le jour à Sherbrooke

Le projet, avec une bâtisse de 2266 mètres carrés, est évalué à 5,8 millions de dollars. Cinq emplois seront créés.

Des entreprises agroalimentaires pourront y louer des locaux et des installations pour leurs opérations comme de la transformation et la commercialisation de produits alimentaires. On souhaite y faire également la promotion de la valorisation des aliments pour diminuer le gaspillage alimentaire.

Le Centre disposera de trois cuisines industrielles, des entrepôts alimentaires secs, réfrigérés et congelés, des quais de chargement et plusieurs équipements spécialisés.

Une boutique destinée à la vente de produits locaux sera également aménagée.

Ce sont les propriétaires de VERTige Ferme Urbaine qui sont derrière ce projet. D'ailleurs, l'entreprise de micropousses y déménagera, triplera sa superficie de production et deviendra ainsi « la plus grosse serre verticale biologique au Canada ».