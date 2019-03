Pas assez de services en santé mentale, déplorent des étudiants albertains

Tour à tour, des étudiants sont montés sur scène pour partager leurs histoires. Plusieurs ont souffert de dépression, d’autres de crise d’anxiété.

Certains jeunes ont raconté qu’ils se sont fait placer sur des listes d’attente quand ils ont essayé d’utiliser les ressources universitaires. D'autres, qu’ils n’ont pas l’impression d’avoir été pris au sérieux quand ils ont consulté.

Rory Storm a dû cogner à plusieurs portes sur le campus, sans succès, lorsqu'il a essayé de chercher de l'aide pour son anxiété. Photo : Radio-Canada

Rory Storm, un étudiant en économie et en arts dramatiques, a fait une crise d’anxiété, pour la première fois, l’an dernier. Lorsqu’il a été chercher de l’aide, il a fait face à tout un casse-tête bureaucratique.

« J’ai essayé de me rendre au centre d’entraide, mais je ne savais pas où aller, ce n’était pas là [où je devais me rendre]. J’ai essayé le psychiatre, ils m’ont dit qu’il me fallait d’abord un rendez-vous. Comment obtenir un rendez-vous? Il faut se rendre au médecin, alors j’ai été au médecin », raconte-t-il.

Je crois que beaucoup de gens sont dans le noir au sujet des ressources en santé mentale. Ils ne savent pas où aller. Rory Storm, étudiant à l'université de l'Alberta

Cet événement a été organisé notamment en réponse à un article de Radio-Canada, qui révélait qu’un étudiant a été expulsé de sa résidence à l’université de l’Alberta en 2016 parce qu’il avait essayé de se suicider.

Le rallye était un moyen pour les étudiants d’exprimer leur solidarité, rapporte Reed Larsen, le président de l’Association étudiante de l’université de l’Alberta.

Quand les droits des étudiants sont bafoués de manière aussi fondamentale, comme dans ces cas-ci, c’est quelque chose qui frappe la communauté très fort. Reed Larsen, président de l’Association étudiante de l’université de l’Alberta

« On sait qu’il y a eu beaucoup de changements depuis 2016, mais on sait aussi que les étudiants se voient souvent refuser l’accès à des services en santé mentale sur le campus, faute de place et de financement. On veut montrer qu’on a besoin de plus [de services]. »

Reed Larsen croit qu'il est essentiel que les étudiants aient accès à des ressources en santé mentale sur le campus. Photo : Radio-Canada

Reed Larsen espère que la santé mentale sera un des enjeux prioritaires lors des élections provinciales, qui seront déclenchées au cours des prochains mois.

« Le gouvernement avait investi [en santé mentale] il y a quelques années, mais ce cycle de financement tire à sa fin. On veut que les partis politiques prennent des engagements pendant la période électorale [à ce sujet] pour s’assurer que les étudiants aient accès aux ressources dont ils ont besoin », conclut Reed Larsen.