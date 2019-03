Laurier Gareau devient membre de l’Ordre du Canada

« Ça me fait très chaud au coeur de voir que certaines personnes reconnaissent la contribution que j'ai faite au développement de la communauté », a affirmé Laurier Gareau, à la veille de son envol pour Ottawa.

Il précise l'accepter « au nom de l'ensemble de la communauté fransaskoise », une communauté dans laquelle il dit s'être beaucoup investi comme bénévole et qu'il veut toujours voir grandir.

« Laurier Gareau contribue à faire connaître et croître les racines des Fransaskois depuis plus de 40 ans. Il a été déterminant dans l’établissement de réseaux favorisant la diffusion de l’art et de la culture dans les écoles et les associations francophones de la province. Un naturel animateur de la vie communautaire, il s’est grandement impliqué dans la promotion du patrimoine, entre autres comme membre fondateur de la Revue historique. Prolifique dramaturge et auteur respecté, on lui doit La Trahison, l’une des pièces phares de l’histoire de la Saskatchewan.

Source : Communiqué de la gouverneure générale du Canada