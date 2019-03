Des organismes communautaires réclament qu'on double leurs subventions

Ils voulaient dénoncer leur sous-financement chronique.

Les 120 organismes communautaires de la région ont besoin de 34,6 millions de dollars par année.

Leur financement annuel est plutôt de 17,5 millions de dollars, selon la coordonnatrice de la Table régionale des organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent, Émilie St-Pierre.

Ce sous-financement se traduit par des conditions salariales difficiles et nuit aux services rendus, selon Émilie St-Pierre.

S'il y a moins de personnel, forcément, il y a moins d'activités qui peuvent être offertes à la population, moins de services aussi.

La présidente-directrice générale du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Isabelle Malo, reconnaît que ces organismes sont des partenaires extrêmement précieux .

Par contre, elle ajoute ne pas être en mesure de juger pour être capable de dire si les demandes qu'ils font sont les bonnes .

Elle s'est montrée toutefois ouverte à faire des représentations pour transmettre les revendications des organismes communautaires auprès du gouvernement.

Je reconnais qu'ils ont besoin d'avoir un encouragement et un financement, mais évidemment on va attendre le positionnement du gouvernement à cet effet-là.

Pour répondre à la rareté de main-d'œuvre, le CISSS du Bas-Saint-Laurent lancera sous peu une stratégie de recrutement.

L'une des mesures viserait à garantir davantage d'heures de travail à des employés qui ont déjà un poste à temps partiel. Les nouveaux postes affichés comprendraient aussi plus d'heures garanties, ce qui serait plus attractif.

D'ailleurs, Isabelle Malo a affirmé faire le maximum pour tenter de stabiliser les équipes en prévision des vacances estivales.

On va être un peu plus audacieux. En même temps, la situation d'urgence commande qu'on prenne des actions les plus musclées possible.

Isabelle Malo, présidente-directrice générale du CISSS du Bas-Saint-Laurent