Les femmes itinérantes invisibles du Nouveau-Brunswick

Le refuge temporaire de Moncton pour la saison hivernale s’apprête à fermer, mais le nombre de sans-abri ne diminuera pas pour autant.

Le Nouveau-Brunswick recevra près de 300 millions de dollars en avril dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement du Canada, mais Fredericton n’a toujours pas dévoilé de plan en matière de logement abordable et d’itinérance.

Peu visibles, des femmes n’arrivent pas à joindre les deux bouts, mais on les voit moins que les hommes dans les rues de la province de telle sorte que leur réalité passe sous silence.

Elles vont commencer à faire du couchsurfing pour ne pas se retrouver dans la rue, mais elles sont quand même dans une situation de "sans-abrisme" , relate la directrice générale du Carrefour pour femmes, Geneviève Louise Latour. Elle observe une corrélation entre les relations violentes et la difficulté des femmes à se loger à faible coût.

Quand on parle de la situation des personnes sans-abri à Moncton, la question du logement en est une qui est vraiment importante.

Même si on les voit moins sur le trottoir, elles sont nombreuses à changer de toit tous les jours pour dormir en sécurité.

L’année 2015, j’ai eu un divorce et j’ai perdu ma maison, se souvient Claudette Allain. Après ça, j’ai été sur la rue pour huit mois, de maison en maison. Je suis restée avec ma mère, ma soeur, des amis.

Faute de refuge réservé aux femmes, elle a tout fait pour éviter de passer ses nuits dans les établissements aussi fréquentés par des hommes. Je savais que certaines places ne sont pas bonnes.

Sans adresse, elle ne parvenait pas à obtenir de l'aide du ministère du Développement social. Sa bouée de sauvetage est venue de l’organisme Harvest House, qui vient en aide aux personnes sans-abri. L’organisme lui a offert un lit gratuit dans une maison de chambres pour un mois.

Ça a tout changé , dit-elle. Grâce à l’adresse, elle est devenue admissible, au ministère du Développement social, à une subvention au logement qui couvre 70 % du loyer.

J’étais capable d’avancer et de me relever et de réaliser qu’il y a de l’espoir.

Claudette Allain