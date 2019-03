Matt Andersen et Donnell Leahy pour les 15 ans du Festival des guitares du monde

Le Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue soulignera ses 15 ans en grand. En plus des concerts de Richard Desjardins symphonique et de Rémi Boucher, dont la présence avait déjà été dévoilée, l'événement s'offre le retour de Matt Andersen et la présence de Natalie MacMaster & Donnell Leahy.