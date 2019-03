Des sculpteurs sur neige de Saguenay s'illustrent en Russie

La sculpture sur neige est une véritable passion chez le couple formé de Louis-Gabriel Jean et Karen Blackburn. Chaque hiver, ils produisent de petits miracles à partir d’or blanc.

Saguenay en neige est devenu un rendez-vous annuel pour l’équipe Sag-Sculpte. Elle s’y démarque d’ailleurs chaque fois.

Louis-Gabriel Jean, Karen Blackburn et Yves Blackburn ont passé 10 jours en Russie, où ils ont pris part à un concours de sculpture sur neige. Photo : Courtoisie : Sag-sculpte

Il y a deux ans, Louis-Gabriel Jean et Karen Blackburn ont toutefois choisi de relever la barre d’un cran en prenant part à des concours internationaux. Ces événements leur permettent de vivre leur passion et de voir du pays.

C’est grâce à Saguenay en neige. Ils nous ont envoyés à Valloire, en France, il y a deux ans. Ça nous a donné la piqûre et on s’est dit : ''Go! On voyage pour ça". L’année passée, on a fait la France, l’Italie et on est allés au Japon également. Karen Blackburn, sculptrice sur neige

La compétition est féroce et chaque équipe doit soumettre un porte-folio pour se tailler une place dans les événements internationaux. Partout où ils vont, les porte-étendards de Sag-Sculpte font bonne figure.

C’est un peu le dépassement de soi. On aime faire plaisir au monde et créer des œuvres qu’ils vont venir voir et apprécier. On aime aussi se créer des défis toujours plus complexes , explique le capitaine de l’équipe, Louis-Gabriel Jean.

Une histoire de famille

L’engouement pour la sculpture sur neige est une histoire de famille chez les Jean et Blackburn. Après avoir donné la piqûre à sa mère, Karen a entraîné son père, Yves, dans l’aventure.

C’est toujours plaisant d’être avec sa fille et son gendre et faire ça. C’est assez physique. J’ai quand même 56 ans. Des fois, les journées sont longues et on se dit que l’âge suit, mais ce sont de beaux défis , constate Yves Blackburn.

Malgré une météo clémente qui faisait fondre la neige un peu trop vite à son goût, Sag-Sculpte a attiré les regards en Sibérie. Sacrée coup de cœur du public, l’œuvre du trio, Victoires nordiques, s’est aussi classée quatrième sur 10 équipes inscrites au volet international.

Victoires nordiques a été le coup de coeur du public en Russie. Photo : Courtoisie : Sag-sculpte

La température ne nous a pas aidés. On a perdu un petit morceau de notre sculpture, mais on est fiers du résultat. Les gens là-bas ont été très contents de nous recevoir. Ç’a vraiment été agréable , poursuit le capitaine.

L’équipe a mis trois jours pour réaliser son œuvre dans la ville de Krasnoyarsk. La neige molle était un obstacle, mais les sculpteurs ont pu profiter d’une scie mécanique pour s’activer, un outil qui n’est pas encore permis à Saguenay en neige.

De retour au bercail depuis quelques jours, les récipiendaires du deuxième prix dans la catégorie professionnelle lors de la plus récente édition de Saguenay en neige sont gonflés à bloc. Déjà, Louis-Gabriel Jean flaire les compétitions à l’étranger pour l’an prochain.

Sa conjointe, Karen, croit que ces succès remportés outre-mer permettent de placer le festival jonquiérois sur la carte.

On nous a posé beaucoup de questions. Comment on peut participer [à Saguenay en neige]. Nous, ce qu’on prône, c’est notre région, notre province, notre pays. En fait, on a fait part de tout ça à nos nouveaux amis , renchérit Karen Blackburn.