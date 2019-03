Winneway inaugure son écocentre

Une trentaine de membres de la communauté se sont déplacés pour l'inauguration officielle de l'AMIK écocentre.

L'endroit est ouvert depuis novembre et déjà quelques encombrants y sont entassés.

Les travaux, évalués à plus de 300 000 $, ont été financés par le ministère des Affaires indiennes. Un emploi a été créé.

Un geste pour l'environnement

Au cours des dernières années, la plupart des encombrants, comme le métal, les électroménagers et les batteries se retrouvaient au sud du territoire, près de l'usine d'épuration des eaux ou encore, en pleine forêt.

Une situation inquiétante pour le chef de la communauté de Long Point, Steeve Mathias.

On commençait à avoir des sérieux problèmes pour protéger notre eau potable dans la communauté. Steeve Mathias

En tant que Premier peuple, en tant qu'Anishinabe de Long Point, c'est notre devoir de s'assurer qu'on protège notre terre mère, notre environnement , ajoute Steeve Mathias.

Un projet à saveur anichinabée

L'experte en environnement Isabelle Brûlé travaille sur le projet d'écocentre depuis deux ans avec les membres de la communauté.

On ne traite pas directement les matières sur le site. C'est un centre de transfert où on accueille les gens, on trie les matières et on a créé des partenariats pour la suite , explique-t-elle.

L'écocentre Amik comprend différentes sections pour accueillir les divers matériaux. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Elle ajoute que la culture autochtone a été prise en considération dans le projet.

L'affichage sur le site est en français, en anglais, mais d'abord et avant tout en algonquin.

Le logo du AMIK écocentre, qui signifie castor, a été créé par l'artiste Frank Polson.