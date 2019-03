14 années à faire la fête en jouant au hockey

Ce sont deux enseignants de l’École Beauséjour de Plamondon qui ont eu l’idée d’organiser un tournoi de hockey francophone.

Étienne Vaillancourt explique que lui et Jean Desrochers cherchaient une façon d’amasser des fonds pour le nouveau programme sportif de l’école.

Les deux hommes, passionnés de hockey, s’étaient déjà rendus en Saskatchewan pour le Tournoi de hockey fransaskois, un événement créé quelques années plus tôt.

On s’est dit : "on peut faire mieux qu’en Saskatchewan", on a les installations sportives, la salle juste à côté et le bar en haut de l’aréna. Étienne Vaillancourt, organisateur du tournoi Hockey en fête 2004-2012

Popularité croissante

Étienne Vaillancourt admet que ça a été un défi d’attirer des équipes à ce nouvel événement.

On a envoyé des invitations à la base militaire de Cold Lake, dans les écoles francophones et dans toutes les ACFA, mais on a seulement eu quatre équipes qui se sont inscrites.

L’enseignant a recruté quelques élèves de l’école et s’est joint à eux pour former une cinquième équipe. C’était ça ou on devait annuler le tournoi , mentionne-t-il.

Dès l’année suivante, on comptait huit équipes et pendant quelques années, il y en a eu neuf. À un certain moment, on a même dû refuser des équipes , affirme Vaillancourt.

Étienne Vaillancourt a organisé Hockey en Fête pendant neuf ans. Photo : Radio-Canada

Le défi culturel

Le hockey occupe bien sûr une grande place durant les trois jours de l’événement. Traditionnellement, la soirée du samedi a été dédiée au banquet.

Le banquet est associé à un événement culturel, mais trouver le bon événement a toujours représenté un défi pour les organisateurs.

Les deux premières années, on a organisé une soirée dansante, mais comme il y avait presque seulement des hommes, la soirée n’a pas vraiment été un succès. Étienne Vaillancourt, organisateur du tournoi Hockey en fête 2004-2012

La musique a ensuite été remplacée par l’humour. Au cours des années suivantes, des capsules humoristiques et des spectacles d’improvisation ont été présentés. On a aussi organisé des tournois de poker.

Comme l’objectif du tournoi était d’amasser de l’argent pour les équipes sportives de l’école, il fallait trouver une façon de garder les joueurs ensemble et de s’assurer que l’argent qu’ils dépensent soit versé à l’école, plutôt qu’au bar de l’autre côté de la rue.

Changement de vocation

Alors que le tournoi s’apprête à célébrer son 10e anniversaire, Étienne Vaillancourt apprend que l’événement n’a plus l’appui du Conseil scolaire Centre-Est.

Le conseil ne voulait plus que les fonds amassés par Hockey en fête servent au financement des équipes de l’école.

Cette décision s’expliquait, entre autres, par la vente d’alcool comme moyen de financement, durant le tournoi.

Étienne Vaillancourt décide de se retirer comme organisateur et alors que tous croient que le tournoi sera annulé, l’ACFA régionale de Centralta décide de prendre la relève et de présenter le tournoi à Legal.

Dès l’année suivante, le tournoi fera son retour à Plamondon et c’est l’ACFA régionale de Plamondon Lac-la-Biche qui en devient responsable.

En 2014, on ajoute la présentation d’un tournoi de volleyball, question d’attirer encore plus de gens à Plamondon.

En 2016, le tournoi connaît un grand succès, alors qu’il est jumelé à la visite des anciens Canadiens de Montréal et au passage du groupe les Lost Fingers.

En 2017, c’est Lisa Leblanc qui présente son spectacle après le banquet.

Le tournoi a fait relâche en 2015 et en 2018 en raison de la difficulté à trouver des équipes.

Cette année, le tournoi sera présenté du 15 au 17 mars et six équipes y prendront part.