Les solidaires se mobilisent contre le 3e lien

Québec Solidaire (QS) lance aujourd'hui une campagne de mobilisation contre le projet de 3e lien. Plusieurs centaines de personnes sont attendues ce soir dans la salle de spectacles Le D'Auteuil où des experts, des citoyens et des députés prendront la parole.

Avec ce premier rassemblement, les solidaires souhaitent « parfaire l’argumentaire des gens qui veulent faire changer l’opinion publique » sur le projet de troisième lien. « On veut qu’ils deviennent des ambassadeurs », explique le député de Jean-Lesage Sol Zanetti.

« Notre but, c’est d’informer, poursuit-il. Ceux qui ont entendu uniquement que la version des radios privées de Québec sur le troisième lien, ils n’ont pas toute l’information encore. »

Parmi ceux qui prendront la parole, Jean Dubé, de l'École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional de l’Université Laval, présentera l’impact économique du troisième lien.

Une citoyenne de l’île d’Orléans viendra quant à elle parler des conséquences éventuelles pour les citoyens de l’île.

Pour les solidaires, cette mobilisation vise à bousculer les mentalités par rapport au projet phare du gouvernement caquiste.

« Ceux qui ont seulement entendu les discours des radios privées de Québec, ils n’ont pas encore l’ensemble de l’information, souligne M. Zanetti. Quand on entend les économistes, les urbanistes et même les gens du secteur agricole, on voit que ce n’est pas un projet qui est souhaitable. »

En novembre dernier, plusieurs associations étudiantes avaient invité la population à marcher contre le projet de troisième lien. Plusieurs centaines de manifestants s’étaient présentés. Seul Québec Solidaire avait participé à la marche.