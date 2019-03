Le Manitoba abolit des aides à la rénovation pour les propriétaires à faible revenu

Les Manitobains ayant de faibles revenus ne pourront plus bénéficier d'une aide du gouvernement provincial pour leurs travaux de rénovation de domicile. La province justifie cette suppression à cause d'un manque de financement du fédéral.

La province élimine plusieurs de ses initiatives pour le logement destinées à soutenir les propriétaires avec des ressources financières limitées. Ces aides permettaient de mener des travaux de rénovation pour respecter les standards de sécurité minimum.

Ces programmes apportaient également une aide aux personnes en situation de handicap afin d’adapter leur domicile à leurs besoins ou aux propriétaires réalisant des travaux d’accessibilité pour leurs locataires.

Cette annulation soudaine touche des personnes comme Nellie Shachtay, une Winnipegoise de 83 ans vivant à William Whyte.

Elle est toujours en attente de 20 000 $ de la province pour couvrir des frais de rénovation électrique, de plomberie et les travaux sur les fondations de sa maison.

« S’ils annulent [ces programmes d’aides], je serai vraiment déçue. Tout le monde ne peut pas être riche, il y a aussi des personnes pauvres », rappelle-t-elle.

Six programmes qui étaient cofinancés par le fédéral sont annulés :

Le Programme de réparation d’urgence pour les propriétaires

Le Programme d’assistance à la rénovation pour les propriétaires

Le Programme d’adaptation au handicap pour les résidents

Le Programme d’amélioration du logement pour les résidents

Le Programme d’assistance pour les maisons de chambres

Le Programme d’amélioration des refuges

La directrice de North End Community Renewal Corporation, Dawn Sands, s’inquiète de l’abandon de ces aides.

Elle estime que le quartier de North End a besoin de ces fonds alors qu’il regroupe les plus anciennes habitations de la ville et un grand nombre de propriétaires à faible revenu.

Elle affirme que certains habitants utilisent leur four comme chauffage ou des seaux comme toilettes. « Nous voyons des personnes qui sont dans de telles situations parce qu’elles n’ont pas les moyens de maintenir en état leur habitation ».

Le gouvernement fédéral affirme, dans un communiqué, que le financement fédéral pour Logement Manitoba s'achèvera à la fin du mois de mars.

« Logement Manitoba redirigera ses financements sur son mandat principal d’aider les Manitobains les plus vulnérables et en priorisant les logements sociaux et abordables », explique le gouvernement provincial en précisant que le budget annuel inclut deux millions de dollars pour les rénovations et la construction de nouveaux domiciles pour les primoacheteurs.

Le gouvernement fédéral n’a pas répondu aux demandes d’entrevues de CBC/Radio-Canada mercredi.

Avec des informations de Ian Froese