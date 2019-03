5 idées d'activités à faire avec vos jeunes pendant la semaine de relâche

La semaine de relâche est amorcée. Trouver des activités pour occuper les enfants peut rapidement devenir un casse-tête. Que ce soit des activités intérieures ou extérieures, ce n'est pas le choix qui manque dans la grande région de Toronto, entre autres la cabane à sucre, la visite de la Tour CN et le SpringFest TO.

1. Cabanes à sucre

Des bâtons de bois avec de la tire sur la neige Photo : Radio-Canada / Cédric Lizotte

Vous aurez plusieurs occasions de vous sucrer le bec pendant la semaine de relâche notamment grâce au Maple Syrup Festival (Nouvelle fenêtre) qui a lieu dans plusieurs villes : Stouffville, Woodbridge, Halton Hills et Orangeville ou encore au Sugar Shack à Sugar Beach, au centre-ville de Toronto.

De la musique et des concours de sculptures sur glace vous y attendent!

2. La Tour CN

L'exposition « Regalia » est présentée en hommage aux Premières Nations. Photo : Isabelle Gobeil

Les Premières Nations sont mises à l'honneur jusqu'au 31 mars à la Tour CN.

L'exposition Regalia raconte en photo l'histoire des pow-wow, ces manifestations festives pendant lesquelles les Autochtones dansent pour rendre hommage à leurs ancêtres.

3. Le SpringFest TO

Doo Doo le clown sera présent. Photo : Site web : SpringFest To

Si vous souhaitez faire bouger vos petits, le centre d’amusement intérieur SpringFest TO (Nouvelle fenêtre) , ouvert uniquement durant la semaine de relâche, propose une foule d’activités pour toute la famille.

Il y aura notamment des modules de jeux géants, des manèges, des jeux d'arcades, un clown, des spectacles et des animaux de la ferme.

4. La science du skateboard au Centre des sciences de l'Ontario

Découvrez l'art et l'évolution de la planche à roulettes, la science derrière les sauts, les cascades et les mouvements du corps.

11 jeunes planchistes sont sur scène et défient les lois de la physique.

Spectacles à 11h30, 13h30 et 15h30 (Nouvelle fenêtre) , tous les jours durant la semaine de relâche.

5. The Moon: A voyage through time au Musée Aga Khan

L'exposition « The Moon : A Voyage Through Time » au musée Aga Khan Photo : Radio-Canada

À travers les arts, la littérature, la science et la musique, l’exposition The Moon : A Voyage Through Time explore le rôle et le symbolisme de la lune à travers les millénaires dans le monde musulman.

L’exposition (Nouvelle fenêtre) est présentée jusqu’au 18 août.