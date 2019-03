La cour d’appel refuse d’entendre le fondateur de la Maison Carignan

Le dossier d'Yvon Carignan semble maintenant bel et bien clos. La Cour d'appel du Québec refuse d'entendre le fondateur de la Maison Carignan concernant le jugement de la Cour supérieure du Québec rendu en novembre dernier.

Le juge avait rejeté la poursuite qu'il avait intentée contre le centre de thérapie pour les dépendances, situé à Trois-Rivières.

Yvon Carignan souhaitait faire renverser cette décision afin de pouvoir réintégrer son poste à la direction générale en plus d'obtenir une compensation totalisant 790 000 $, dont deux ans de salaire, pour atteinte à la réputation, troubles et inconvénients et aliénation du symbole d'excellence de la Maison.

Yvon Carignan, fondateur de la Maison Carignan (Archives) Photo : Radio-Canada

Dans une décision rendue lundi, les juges de la Cour d’appel Claudine Roy, Suzanne Gagné et Stéphane Sansfaçon ont écrit que la requête est rejetée sans audience et sans frais .

Ils maintiennent ainsi la décision du juge de la Cour supérieure Jacques Blanchard qui avait notamment souligné le manque de preuve pour appuyer les revendications de M. Carignan.

Yvon Carignan a dirigé le centre de thérapie durant une vingtaine d’années. Il a été congédié il y a plus de quatre ans après qu’une enquête administrative ait dévoilé des irrégularités financières à la Maison Carignan.

Le centre de thérapie vise à aider les personnes avec des problèmes d'alcoolisme et de toxicomanie.