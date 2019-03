Percé va louer le Pavillon des Grandes Marées au Club nautique

La Ville de Percé et le Club nautique se sont finalement entendus pour la location du Pavillon des Grandes Marées situé en plein cœur du village touristique.

Il s'agit d'un bail de 10 ans. Le montant pour la location du bâtiment est de 25 000 $ par année.

Cette entente vient clore de longues négociations entre la Ville de Percé et le Club nautique. Les deux camps ne s'entendaient pas sur le prix à payer pour occuper la bâtisse qui est ainsi restée inoccupée pendant la saison touristique 2018.

En arrière-plan, l'Île Bonaventure qui attire les plongeurs Photo : Radio-Canada / Bruno Lelièvre

Le Pavillon des Grandes Marées a été construit en marge des travaux de réhabilitation de la plage et du littoral au coût de deux millions de dollars.

Selon la mairesse, Cathy Poirier, tout le monde y trouve son compte. On a réussi à s’entendre sur l’occupation des lieux et sur la façon de les partager , confirme-t-elle. C’est un bâtiment exceptionnel, très bien situé et propice à plusieurs activités. Nous, notre objectif, c’était qu’il y ait de la vie autour de ce bâtiment-là, que ça circule. C’est important que ce soit quand même accessible à l’ensemble de la communauté.

Le Club nautique, qui offre de la plongée sous-marine, pourra sous-louer des espaces à d'autres entreprises (à vocation récréotouristique) avec l'assentiment du conseil.

De plus, une ressource du bureau d'accueil touristique sera affectée au Pavillon des Grandes Marées pour mieux informer et diriger les touristes.

Avec les informations de Bruno Lelièvre