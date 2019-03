Nouvelle image de deux galaxies en pleine collision

Agrandir l’image NGC 6052 est constitué de deux galaxies en pleine collision. Photo : NASA/ESA

L’image a été captée par la caméra à grand champ WFC3 du télescope spatial Hubble.

Ces galaxies sont situées dans la constellation d'Hercules, à environ 230 millions d'années-lumière de la Terre. Individuellement, elles sont connues sous les noms de NGC 6052A et de NGC 6052B.

Tôt ou tard, « les deux galaxies vont finir par fusionner et former une seule et même galaxie stable », a indiqué la NASA.

Ces galaxies se sont retrouvées dans cet état il y a longtemps à cause de la gravité. Les étoiles de l'intérieur des deux galaxies suivent maintenant de nouvelles trajectoires causées par les nouveaux effets gravitationnels. La NASA, sur son site web

Découvertes en juin 1784 par William Herschel, elles avaient d’abord été considérées comme une seule galaxie, bien qu’irrégulière, en raison de sa forme inhabituelle.

Il a plus tard été déterminé que l'objet NGC 6052 était en fait constitué de deux galaxies distinctes au milieu d’une lente collision.

« Les véritables collisions réelles entre les étoiles elles-mêmes sont cependant très rares, car celles-ci sont minuscules relativement aux distances qui les séparent », a expliqué l'agence américaine, ajoutant que la majeure partie d'une galaxie est composée d’espace vide.

Notre propre galaxie, la Voie lactée, entrera un jour dans une collision similaire avec son voisin galactique le plus proche, la galaxie Andromède. La NASA, sur son site web

Mais heureusement, cela ne devrait pas se produire avant environ 4 milliards d'années.